Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» – с «Флоридой», «Даллас» против «Колорадо»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи.
Предсезонные матчи НХЛ
Тампа-Бэй – Флорида – 02:00
Бостон – Вашингтон – 02:00
Даллас – Колорадо – 03:00
Чикаго – Детройт – 03:30
Лос-Анджелес – Анахайм – 05:00
Вегас – Сан-Хосе – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Hagel-Cirelli-Eyssimont
Sheary-Paul-ABB
Jeannot-Glendening-Motte
Watson-Fortier-Merela
Raddysh-Perbix
de Haan-Cernak
Fleury-Bogosian
Johansson
Tomkins
PP1 - Raddysh, Hagel, Barre-Boulet, Sheary, Paul
PP2 - Bogosian, Eyssimont, Cirelli, Jeannot, Motte
Этой самый Бостон,
Чтобы зажилося
Весело и просто.
В бостонский нужник.
Положить им можно
Буй на воротник.