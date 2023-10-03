Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» – с «Флоридой», «Даллас» против «Колорадо»

Теги выставочные матчи результаты матчей Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Детройт Чикаго Колорадо Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

Клубы НХЛ проводят выставочные матчи.

Предсезонные матчи НХЛ

Тампа-Бэй – Флорида – 02:00

Бостон – Вашингтон – 02:00 

Даллас – Колорадо – 03:00 

Чикаго – Детройт – 03:30

Лос-Анджелес – Анахайм – 05:00

Вегас – Сан-Хосе – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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madr01
TBL - (Матч в Орландо с Флоридой)
Hagel-Cirelli-Eyssimont
Sheary-Paul-ABB
Jeannot-Glendening-Motte
Watson-Fortier-Merela

Raddysh-Perbix
de Haan-Cernak
Fleury-Bogosian

Johansson
Tomkins

PP1 - Raddysh, Hagel, Barre-Boulet, Sheary, Paul

PP2 - Bogosian, Eyssimont, Cirelli, Jeannot, Motte
+3
-1
+2
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Jeff Lebowski
Надо бы накернить
Этой самый Бостон,
Чтобы зажилося
Весело и просто.
+2
-1
+1
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Jeff Lebowski
Бросит Томас дрожжи
В бостонский нужник.
Положить им можно
Буй на воротник.
+2
-1
+1
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