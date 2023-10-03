Третьяк о турне «России 25»: «Эти турниры объединяют людей. Когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда»

Владислав Третьяк высказался о создании сборной «России 25».

В рамках майского турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

«Один из больших проектов, который нам удалось реализовать, это «Россия 25», потому что нам нужно сохранить свою молодежь. Они же все хотят уезжать в НХЛ.

Задачи этого проекта две. Первое: молодежь видит, что мы на них обращаем внимание, второе: когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда. Эти турниры объединяют людей», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.