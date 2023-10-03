Третьяк о турне «России 25»: «Эти турниры объединяют людей. Когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о создании сборной «России 25».

В рамках майского турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

«Один из больших проектов, который нам удалось реализовать, это «Россия 25», потому что нам нужно сохранить свою молодежь. Они же все хотят уезжать в НХЛ.

Задачи этого проекта две. Первое: молодежь видит, что мы на них обращаем внимание, второе: когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда. Эти турниры объединяют людей», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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3 комментария

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ЦСКА1960
25 лет - да молодежь, дети ещё
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Bring Me The Horizon
Владислав, естественно! Уже очереди в этих городах выстроились. Люди в них даже места продают и покупают.
Все хотят увидеть гения ротенберга
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Melnikov1968
И как же об’единились жители Тулы и Красноярска? Совместные корпоративы проводят или вместе на рыбалку ездят? Чушь полная,никакого об’единения нет.
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