Буре примет участие в конгрессе ИИХФ удаленно

Член совета ИИХФ Павел Буре примет участие в конгрессе организации удаленно.

Конгресс пройдет с 5 по 6 октября в Португалии.

Представители России, в том числе и специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре, смогут снова принять участие в полугодовом конгрессе в режиме онлайн.

«Российские представители не смогут лично присутствовать на конгрессе и могут участвовать в нем в режиме онлайн», – сообщили в Федерации хоккея России.

В последний раз представители присутствовали на конгрессе ИИХФ в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.