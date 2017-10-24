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    Владислав Третьяк: «Путин вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны»

    Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Лада СКА ФХР сборная России Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Динамо Рига Югра Адмирал Куньлунь Ред Стар

    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями по поводу конкуренции в КХЛ.

    – Как раз про КХЛ. Чемпионат, мне кажется, разделился на несколько клубов, которые достаточно хорошо укомплектованы. Но часть команд – середняки. Не отражается ли это? Я просто вспоминаю историю Советского Союза. Хоккейный клуб ЦСКА в один из сезонов проиграл всего лишь одну встречу. 

    – По-моему, вообще ни одну не проиграли. 

    – Ленинградскому СКА.

    – Мне казалось, ни одной не проиграли. 

    – «Спартак» стал вторым.

    – А я всем говорю, что последний сезон никому не проиграли. А был проигрыш?

    – Да, 3:1. 

    – Я хочу сказать, что все равно большинство людей в России болеют за сборную. Или за свою команду, где они живут. А сборная объединяет всех людей. Победы нам нужны. Как-то меня Владимир Владимирович в свое время вызвал в Кремль, когда мы 15 лет не выигрывали звание чемпионов мира. Он, знаете, что мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны». Поэтому всегда в нашей стране №1 будет сборная. А потом команды.

    Мы – Федерация хоккея и сборная заинтересованы в КХЛ, заинтересованы в сильных клубах. У нас сейчас сильные клубы, посмотрите, интрига идет. И СКА. ЦСКА 9 матчей подряд. «Югра» – посмотрите, они все. Мы как-то их не замечаем, а они ничего не проигрывают. Даже китайцы, которые, посмотрите, сейчас играют, и то они 2:1, 3:2 проигрывают. У нас нет такого, чтобы одна команда была – ведет и все.

    У нас и ЦСКА ведет, и «Югра» идет, и «Ак Барс» идет, «Авангард» не плохо играет. А посмотрите дальше. 2-3 очка и вы можете с 4-ого на 12-ое место уйти. Да, у нас «Адмирал» внизу, «Лада», «Динамо» Рига. А остальные? Два-три мачта – и ты впереди. И то же самое в НХЛ. Там буквально два матча проиграл и сразу скатываешься. Значит, интрига есть.

    Я не хочу сказать, что сегодня нет интереса. Игры идут упорные, потому что календарь тяжелый. Но в НХЛ, думаете, легче? Там вообще куски мяса.

    Я там был и знаю, что это такое. Там летают из одного города в другой, сегодня играешь в одном городе, ночью летишь, играешь в другом. Команда устает, сколько перелетов и все время есть неровности. Есть команды, которые хорошо начинают, а потом падают. И вот такие качели – кто и как подготовится физически. А плей-офф, посмотрите, все-таки интересно идет.

    Посмотрите, СКА играет, одну шайбу выигрывают у всех. Это не так просто. И нет такого, как ЦСКА 7:2 – это для меня сюрприз, конечно, был. А посмотрите другие матчи 3:1, 3:2 ЦСКА играет в овертайме, выигрывает по буллитам. И у СКА тоже нет таких крупных счетов. Ну, «Югра» – она, к сожалению, не показывает такого. Всегда есть аутсайдеры. И в НХЛ тоже есть. «Аризона», «Баффало» – они все время внизу идут.

    Понимаете, все команды не должны быть ровными. Конечно, мы стремимся к наибольшей конкуренции. Я с вами соглашусь, чем больше у нас будет классных команд, тем больше у нас будет соперничества, тем больше у нас появится игроков, которых можно предъявить в сборную.

    Сегодня для тренера очень важно отобрать лучших на Олимпиаду, потому что такого шанса больше не будет, как мне кажется. В Китай точно канадцы поедут, они хотят туда ехать, – сказал Третьяк.

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