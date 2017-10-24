Владислав Третьяк: «Путин вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями по поводу конкуренции в КХЛ.

– Как раз про КХЛ. Чемпионат, мне кажется, разделился на несколько клубов, которые достаточно хорошо укомплектованы. Но часть команд – середняки. Не отражается ли это? Я просто вспоминаю историю Советского Союза. Хоккейный клуб ЦСКА в один из сезонов проиграл всего лишь одну встречу.

– По-моему, вообще ни одну не проиграли.

– Ленинградскому СКА.

– Мне казалось, ни одной не проиграли.

– «Спартак» стал вторым.

– А я всем говорю, что последний сезон никому не проиграли. А был проигрыш?

– Да, 3:1.

– Я хочу сказать, что все равно большинство людей в России болеют за сборную. Или за свою команду, где они живут. А сборная объединяет всех людей. Победы нам нужны. Как-то меня Владимир Владимирович в свое время вызвал в Кремль, когда мы 15 лет не выигрывали звание чемпионов мира. Он, знаете, что мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны». Поэтому всегда в нашей стране №1 будет сборная. А потом команды.

Мы – Федерация хоккея и сборная заинтересованы в КХЛ, заинтересованы в сильных клубах. У нас сейчас сильные клубы, посмотрите, интрига идет. И СКА. ЦСКА 9 матчей подряд. «Югра» – посмотрите, они все. Мы как-то их не замечаем, а они ничего не проигрывают. Даже китайцы, которые, посмотрите, сейчас играют, и то они 2:1, 3:2 проигрывают. У нас нет такого, чтобы одна команда была – ведет и все.

У нас и ЦСКА ведет, и «Югра» идет, и «Ак Барс» идет, «Авангард» не плохо играет. А посмотрите дальше. 2-3 очка и вы можете с 4-ого на 12-ое место уйти. Да, у нас «Адмирал» внизу, «Лада», «Динамо» Рига. А остальные? Два-три мачта – и ты впереди. И то же самое в НХЛ. Там буквально два матча проиграл и сразу скатываешься. Значит, интрига есть.

Я не хочу сказать, что сегодня нет интереса. Игры идут упорные, потому что календарь тяжелый. Но в НХЛ, думаете, легче? Там вообще куски мяса.

Я там был и знаю, что это такое. Там летают из одного города в другой, сегодня играешь в одном городе, ночью летишь, играешь в другом. Команда устает, сколько перелетов и все время есть неровности. Есть команды, которые хорошо начинают, а потом падают. И вот такие качели – кто и как подготовится физически. А плей-офф, посмотрите, все-таки интересно идет.

Посмотрите, СКА играет, одну шайбу выигрывают у всех. Это не так просто. И нет такого, как ЦСКА 7:2 – это для меня сюрприз, конечно, был. А посмотрите другие матчи 3:1, 3:2 ЦСКА играет в овертайме, выигрывает по буллитам. И у СКА тоже нет таких крупных счетов. Ну, «Югра» – она, к сожалению, не показывает такого. Всегда есть аутсайдеры. И в НХЛ тоже есть. «Аризона», «Баффало» – они все время внизу идут.

Понимаете, все команды не должны быть ровными. Конечно, мы стремимся к наибольшей конкуренции. Я с вами соглашусь, чем больше у нас будет классных команд, тем больше у нас будет соперничества, тем больше у нас появится игроков, которых можно предъявить в сборную.

Сегодня для тренера очень важно отобрать лучших на Олимпиаду, потому что такого шанса больше не будет, как мне кажется. В Китай точно канадцы поедут, они хотят туда ехать, – сказал Третьяк.

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