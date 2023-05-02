Завьялов возглавил «Витязь». Специалист впервые стал главным тренером клуба КХЛ

Александр Завьялов назначен на пост главного тренера «Витязя».

назначен на пост главного тренера « ».

53-летний специалист был ассистентом Вячеслава Буцаева в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он впервые в карьере возглавил клуб КХЛ. Ранее работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

В сезоне-2022/23 подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции и уступила «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.