Завьялов возглавил «Витязь». Специалист впервые стал главным тренером клуба КХЛ

Теги Витязь КХЛ Александр Завьялов Хоккей

Александр Завьялов назначен на пост главного тренера «Витязя».

Александр Завьялов назначен на пост главного тренера «Витязя».

53-летний специалист был ассистентом Вячеслава Буцаева в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он впервые в карьере возглавил клуб КХЛ. Ранее работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

В сезоне-2022/23 подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции и уступила «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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