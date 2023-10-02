Валерий Каменский: «Возвращение Ковальчука будет огромным плюсом для КХЛ. Илья – коренной спартаковец, который любит побеждать»

Валерий Каменский оценил возможный переход Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Илья – легендарный хоккеист, большой мастер. Он профессионал и знает себя и свою форму, поэтому все будет зависеть только от него.

Главное, чтобы он верил в свои силы. Если он вернется, это, конечно, будет огромным плюсом для лиги и для команды.

Илья – коренной спартаковец, который, естественно, любит побеждать.

Такой игрок, как он, будет усилением для любой команды. В случае чего он сможет помочь «Спартаку», – сказал советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский.