Ковальчук о продолжении карьеры: «Надо пообщаться с Жамновым, обсудить детали, взвесить все за и против. Пройдет пара недель – и будет решение»

Теги Спартак возможные переходы Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Р-Спорт Хоккей

Илья Ковальчук сообщил, что примет решение о будущем в ближайшие недели.

Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году. 

Ковальчук является воспитанником «Спартака».

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем [Жамновым], встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдет, то, понятно, это будет одна команда.

Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь.

Займет некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдет пара недель максимум – и будет решение», – сказал 40-летний олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

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3 комментария

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Butkin
Будем ждать возвращение!
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Den_94
Ответ pavelrytov@icloud.com
Прощальный матч нужен точно! Я за то чтобы он был в форме Авангарда и в Омске. спасибо за кубок!
Причём тут Омск, если Балашиха?
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