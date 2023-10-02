Ковальчук о продолжении карьеры: «Надо пообщаться с Жамновым, обсудить детали, взвесить все за и против. Пройдет пара недель – и будет решение»

Илья Ковальчук сообщил, что примет решение о будущем в ближайшие недели.

Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году.

Ковальчук является воспитанником « ».

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем [ ], встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдет, то, понятно, это будет одна команда.

Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь.

Займет некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдет пара недель максимум – и будет решение», – сказал 40-летний олимпийский чемпион .