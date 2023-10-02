Ковальчук о продолжении карьеры: «Надо пообщаться с Жамновым, обсудить детали, взвесить все за и против. Пройдет пара недель – и будет решение»
Илья Ковальчук сообщил, что примет решение о будущем в ближайшие недели.
Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2021 году.
Ковальчук является воспитанником «Спартака».
«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем [Жамновым], встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдет, то, понятно, это будет одна команда.
Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь.
Займет некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдет пара недель максимум – и будет решение», – сказал 40-летний олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
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