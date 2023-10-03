«Оттава» выставила Соколова и Бернара-Докера на драфт отказов для отправки в АХЛ

«Оттава» выставила Егора Соколова и Джейкоба Бернара-Докера на драфт отказов.

«Сенаторс» хотят отправить обоих игроков в свой фарм-клуб в – « ». Для этого им сначала нужно пройти драфт отказов, откуда их могут забрать другие клубы НХЛ.

Также на драфт отказов попали защитник Якоб Ларссон и форвард Мэттью Хаймор.

23-летний защитник был выбран «Сенаторс» под общим 26-м номером на драфте НХЛ-2018. За время в системе команды он провел 32 матча в НХЛ.

23-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Бельвиля». Также он провел 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.