«Оттава» выставила Соколова и Бернара-Докера на драфт отказов для отправки в АХЛ

Теги возможные переходы Оттава НХЛ АХЛ Бельвиль Якоб Ларссон Мэттью Хаймор Егор Соколов Джейкоб Бернар-Докер Хоккей

«Оттава» выставила Егора Соколова и Джейкоба Бернара-Докера на драфт отказов.

«Сенаторс» хотят отправить обоих игроков в свой фарм-клуб в АХЛ – «Бельвиль». Для этого им сначала нужно пройти драфт отказов, откуда их могут забрать другие клубы НХЛ.

Также на драфт отказов попали защитник Якоб Ларссон и форвард Мэттью Хаймор. 

23-летний защитник Бернар-Докер был выбран «Сенаторс» под общим 26-м номером на драфте НХЛ-2018. За время в системе команды он провел 32 матча в НХЛ. 

23-летний форвард Соколов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Бельвиля». Также он провел 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. 

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1 комментарий

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J-12
не очень хорошо наша молодёжь провела предсезонку конечно
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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