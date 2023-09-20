«Оттава» и Соколов продлили контракт на год. Лучший бомбардир фарм-клуба «Сенаторс» подписал двустороннее соглашение

«Оттава» и форвард Егор Соколов продлили контракт на год.

23-летний россиянин подписал с клубом двустороннее соглашение. По данным CapFriendly, зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 120 тысяч.

В прошлом сезоне Соколов стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Сенаторс» в АХЛ – « ». Он набрал 59 (21+38) очков в 70 матчах регулярного чемпионата .

Также нападающий провел 5 игр в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка – первые баллы за результативность в лиге.

Соколов – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Оттавы» по версии НХЛ, Грейг – 1-й, Бернар-Докер – 3-й