«Оттава» и Соколов продлили контракт на год. Лучший бомбардир фарм-клуба «Сенаторс» подписал двустороннее соглашение

Теги Оттава НХЛ АХЛ Бельвиль Егор Соколов Хоккей

«Оттава» и форвард Егор Соколов продлили контракт на год.

23-летний россиянин подписал с клубом двустороннее соглашение. По данным CapFriendly, зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 120 тысяч. 

В прошлом сезоне Соколов стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Сенаторс» в АХЛ – «Бельвиля». Он набрал 59 (21+38) очков в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ

Также нападающий провел 5 игр в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка – первые баллы за результативность в лиге. 

Соколов – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Оттавы» по версии НХЛ, Грейг – 1-й, Бернар-Докер – 3-й

1 комментарий

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гилберт
Сокол ты Орлов!
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