«Оттава» подписала защитника Джибриля Туре (201 см, 98 кг). У него 91 минута штрафа в 57 матчах в OHL
«Оттава» подписала габаритного 20-летнего защитника Джибриля Туре.
Игрок (201 см, 98 кг) не был задрафтован клубами НХЛ. Контракт новичка рассчитан на 3 сезона.
В прошлом сезоне Туре дебютировал в юниорской лиге Онтарио.
Он набрал 16 (5+11) очков в 57 матчах регулярного чемпионата за «Садбери» при полезности «+14», 91 минуте штрафа (15-е место в лиге) и 3 драках.
В 4 матчах плей-офф добавил 1 (0+1) балл при 12 минутах штрафа.
Родственник Джибриля Сиссе и Яя Туре?