«Оттава» подписала защитника Джибриля Туре (201 см, 98 кг). У него 91 минута штрафа в 57 матчах в OHL

Теги переходы Оттава НХЛ АХЛ юниорская лига Онтарио Садбери Вулвс Бельвиль Хоккей

«Оттава» подписала габаритного 20-летнего защитника Джибриля Туре.

Игрок (201 см, 98 кг) не был задрафтован клубами НХЛ. Контракт новичка рассчитан на 3 сезона. 

В прошлом сезоне Туре дебютировал в юниорской лиге Онтарио.

Он набрал 16 (5+11) очков в 57 матчах регулярного чемпионата за «Садбери» при полезности «+14», 91 минуте штрафа (15-е место в лиге) и 3 драках. 

В 4 матчах плей-офф добавил 1 (0+1) балл при 12 минутах штрафа. 

2 комментария

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Mephi027
Ивуарийские корни у хоккеиста?

Родственник Джибриля Сиссе и Яя Туре?
+4
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+3
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Bratsk Bruins
Пусть Володю охраняет, чтобы тот на потасовки не отвлекался а только голы и передачи клепал.
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