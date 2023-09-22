«Оттава» подписала защитника Джибриля Туре (201 см, 98 кг). У него 91 минута штрафа в 57 матчах в OHL

«Оттава» подписала габаритного 20-летнего защитника Джибриля Туре.

Игрок (201 см, 98 кг) не был задрафтован клубами . Контракт новичка рассчитан на 3 сезона.

В прошлом сезоне Туре дебютировал в юниорской лиге Онтарио.

Он набрал 16 (5+11) очков в 57 матчах регулярного чемпионата за « » при полезности «+14», 91 минуте штрафа (15-е место в лиге) и 3 драках.

В 4 матчах плей-офф добавил 1 (0+1) балл при 12 минутах штрафа.