Соколов – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Оттавы» по версии НХЛ, Грейг – 1-й, Бернар-Докер – 3-й
Егор Соколов занял второе место в списке лучших проспектов «Оттавы».
НХЛ на официальном сайте опубликовала топ-5 проспектов клуба.
Первое место занял форвард Ридли Грейг.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Ридли Грейг (нападающий, 21 год);
2. Егор Соколов (нападающий, 23 года);
3. Джейкоб Бернар-Докер (защитник, 23 года);
4. Зак Остапчук (нападающий, 20 лет);
5. Тайлер Клевен (защитник, 21 год).
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