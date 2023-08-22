Соколов – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Оттавы» по версии НХЛ, Грейг – 1-й, Бернар-Докер – 3-й

Теги рейтинги Оттава НХЛ Егор Соколов Джейкоб Бернар-Докер Тайлер Клевен Ридли Грейг Зак Остапчук Хоккей

Егор Соколов занял второе место в списке лучших проспектов «Оттавы».

НХЛ на официальном сайте опубликовала топ-5 проспектов клуба.

Первое место занял форвард Ридли Грейг.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ридли Грейг (нападающий, 21 год);

2. Егор Соколов (нападающий, 23 года);

3. Джейкоб Бернар-Докер (защитник, 23 года);

4. Зак Остапчук (нападающий, 20 лет);

5. Тайлер Клевен (защитник, 21 год).

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1 комментарий

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Snatch88
Интересно, за что так финнов обидели? Ярвентие и Томсон вполне себе перспективные проспекты.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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