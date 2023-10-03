Никитин о лидерстве «Локомотива» на Западе: «Меня не волнует, на каком мы сейчас месте. Интересует только лишь наша игра»

Игоря Никитина не волнует, какое место в таблице занимает «Локомотив».

Главный тренер ярославцев высказался после победы над « » (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы шли по восходящей. Второй период дал нам хороший импульс. Мы немного подгрузили «Спартак». В начале третьего периода схватили два необязательных удаления, но парни сражались. Хорошая игра, довольны победой.

Первое место [на Западе]? Ни разу в таблицу не заглядывал. Меня не волнует, на каком мы сейчас месте. Интересует только лишь наша игра, как растет молодежь, как игроки среднего звена становятся лидерами. Мы сосредоточены на этом. Идеального ничего в игре нет. После 0:5 от «Сочи» выправили положение, правильно среагировали. Это очень важно.

Удачная игра в третьих периодах? Как кажется, мы во втором периоде «Спартак» обескровили. С «Северсталью», наоборот, наверное, мы своим вторым периодом расслабили. Голы забили – это ключевые моменты», – сказал .