Никитин о 5:0 с «Северсталью»: «Игра не всегда получалась. Где-то перестраховывались, где-то недорабатывали. Приходилось тратить больше сил»

Игорь Никитин подвел итоги матча против «Северстали» (5:0).

– Готовились, разбирали соперника. Понимали, что нам предстоит. Игра не всегда получалась, конечно. Где-то перестраховывались, где-то недорабатывали. Приходилось тратить больше сил.

В целом ребята молодцы. В плане самоотдачи претензий к ним нет. Вовремя забили голы, выстояли в меньшинстве, много на себя поймали. Вратарь, где нужно было, подчистил.

– В сентябре на старте сезона у вас ни одного поражения на выезде. Как так получилось?

– Тут просто так сложилось. Все зависит от концентрации команды на конкретный матч, – сказал главный тренер «Локомотива» .

«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей