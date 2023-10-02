Михеев не сыграет за «Ванкувер» в предсезонных матчах. Участие в первой игре сезона под вопросом

Теги травмы Ванкувер НХЛ Рик Токкет Илья Михеев Хоккей

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев не сыграет в оставшихся предсезонных матчах.

Об этом сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.

По словам тренера, нападающий не сыграет ни в одном из оставшихся предсезонных матчей, но в клубе довольны его прогрессом. Игрок восстанавливается после операции на колене.

Токкет также отметил, что команда еще не готова подтвердить участие Михеева в первом матче сезона. 

«У нас осталась еще пара тренировок... И он будет участвовать в этих тренировках», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

Напомним, нападающий досрочно завершил прошлый сезон НХЛ после операции на колене.

В сезоне-2022/23 Илья Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

Михеев о травме колена: «Связка не разорвалась полностью, был надрыв. Нога с каждым месяцем проседала, в ней была не такая сила, как нужно»

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