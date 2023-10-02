Михеев не сыграет за «Ванкувер» в предсезонных матчах. Участие в первой игре сезона под вопросом
Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев не сыграет в оставшихся предсезонных матчах.
Об этом сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.
По словам тренера, нападающий не сыграет ни в одном из оставшихся предсезонных матчей, но в клубе довольны его прогрессом. Игрок восстанавливается после операции на колене.
Токкет также отметил, что команда еще не готова подтвердить участие Михеева в первом матче сезона.
«У нас осталась еще пара тренировок... И он будет участвовать в этих тренировках», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Напомним, нападающий досрочно завершил прошлый сезон НХЛ после операции на колене.
В сезоне-2022/23 Илья Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.
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