Михеев не сыграет за «Ванкувер» в предсезонных матчах. Участие в первой игре сезона под вопросом

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев не сыграет в оставшихся предсезонных матчах.

Об этом сообщил главный тренер «Кэнакс» .

По словам тренера, нападающий не сыграет ни в одном из оставшихся предсезонных матчей, но в клубе довольны его прогрессом. Игрок восстанавливается после операции на колене.

Токкет также отметил, что команда еще не готова подтвердить участие в первом матче сезона.

«У нас осталась еще пара тренировок... И он будет участвовать в этих тренировках», – сказал главный тренер « » Рик Токкет.

Напомним, нападающий досрочно завершил прошлый сезон после операции на колене.

В сезоне-2022/23 Илья Михеев набрал 28 (13+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

Михеев о травме колена: «Связка не разорвалась полностью, был надрыв. Нога с каждым месяцем проседала, в ней была не такая сила, как нужно»