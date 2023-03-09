Василий Подколзин: «Кузьменко в Ванкувере обожают, полгорода в его майках ходит. Он и открыт, и делает шоу, и забивает – вошел в НХЛ как влитой»

считает, что форвард вошел в НХЛ как влитой.

– Вот интересно, в прошлом сезоне ты был один и сразу закрепился в основе, так как был полностью сконцентрирован на деле. Этим летом добавились Кузьменко и – в лагере у вас, судя по репортажам прессы, шуточки-прикольчики пошли постоянные. Может, расконцентрировало тебя?

– Я не могу сказать, что я прямо вот на уверенности приехал летом. Но во второй раз стало намного спокойнее. В первом кемпе переживал и грузился гораздо больше. А когда добавились Кузя и Михей, наоборот, стало гораздо комфортнее. Сейчас еще третий. По-другому себя ощущаешь.

В первом сезоне я был здесь один, мне не хватало такого общения. Всех, кто приезжал в Ванкувер на гостевой матч, задалбливал: «Пойдем на ужин, пойдем на ужин». Даже с кем не был знаком. Представляю, что обо мне могли парни подумать (смеется).

А сейчас и внутри, и вне льда мы все время вместе. Для меня это очень важно. Разгрузка психологическая.

– Забавно, что вы все фланговые нападающие, а значит – конкуренты.

– Так спорт такой. Все мы конкуренты, но это же не значит, что нам теперь кусаться между собой. Все ж и так понятно. Над темой конкуренции только прикалываемся и друг друга поддерживаем. Зависит от тебя.

– Кузьменко сразу стал любимцем публики?

– В этом плане он точно вне конкуренции. Кузя сам по себе веселый парень. Влился моментом. Думаю, полгорода в его майках уже ходит. Но он берет своей харизмой, в волну прямо свою попал и в этой теме ушел далеко вперед. Тем более он всегда за любой шум: надо сфотографироваться с собачками – пожалуйста, поменять болельщику шайбу на банан – да легко, с журналистами постоянно прикалывается. Прическа эта его еще (смеется).

Он и открыт, и делает шоу, и забивает, и в интервью юморит – вошел в как влитой. Конечно, его обожают. В плане медийки он молодец, – сказал нападающий «Ванкувера».