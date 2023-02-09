Михеев о травме колена: «Связка не разорвалась полностью, был надрыв. Нога с каждым месяцем проседала, в ней была не такая сила, как нужно»

рассказал о травме колена и перенесенной операции.

– Илья, так понимаю, 2 февраля вы перенесли операцию?

– Да, операция состоялась в Миннесоте. Я там до сих пор нахожусь, восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию перед тем, как полететь в Ванкувер.

– Это страшно, когда тебе оперируют ногу?

– К сожалению, у меня и раньше были операции. Тебе делают общий наркоз, ты погружаешься в сон – и все.

– Вы получили травму в первом же матче предсезонки против «Калгари»?

– Причем уже в первом периоде, когда я почувствовал, что мне въехали в колено. Была повреждена передняя крестообразная связка.

– С такой травмой даже ходить тяжело, а вы пять месяцев в хоккей играли в сильнейшей лиге мира.

– Как я понимаю, связка не разорвалась полностью. Это был надрыв. Я знаю, таких травм много в обычном и американском футболе. Это очень неприятно.

Мы сделали тесты в клубе, говорили с разными врачами, получали разные мнения. Три недели я восстанавливался, потом мне пробовали заматывать ногу различными способами. Целый месяц искали правильный вариант, пробовали наколенники…

– Как выглядел ваш выход на лед в те дни?

– Перед каждой тренировкой и игрой я проводил дополнительную разминку на колено и бедро, чтобы в мышцах была сила. Потом шел к доктору, и он меня минут 10 заматывал бинтами. После чего я сам доматывал, когда одевался на лед. То есть на это все приходилось тратить время.

Нужно было найти состояние, когда все правильно, плотно, ничего не мешает и не давит. Поначалу я к этому привыкал, но потом стало полегче.

– Правда, что это состояние мешало вам лучше отрабатывать в обороне, чем вы славитесь как универсальный форвард?

– Я бы так не сказал. Нога с каждым месяцем как бы проседала, в ней была не такая сила, как нужно. Не то состояние, когда колено держат здоровые связки. И проблема была больше с поворотами, со стартом – не хватало силы, – сказал нападающий « ».