Мальцев о драфте отказов: «Перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что»

Теги Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев высказался о своем будущем.

«Лос-Анджелес» выставил нападающего на драфт отказов. В случае его прохождения россиянина переведут в состав фарм-клуба в АХЛ.

«От Влада [Гаврикова] съехал, квартиру снял. Буду ждать, что будет в ближайшие сутки.

Про АХЛ – «надо – не надо» – завтра сформулирую мысли. С вэйвера [драфта отказов] перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что», – написал Мальцев.

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