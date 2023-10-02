Мальцев о драфте отказов: «Перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что»
Михаил Мальцев высказался о своем будущем.
«Лос-Анджелес» выставил нападающего на драфт отказов. В случае его прохождения россиянина переведут в состав фарм-клуба в АХЛ.
«От Влада [Гаврикова] съехал, квартиру снял. Буду ждать, что будет в ближайшие сутки.
Про АХЛ – «надо – не надо» – завтра сформулирую мысли. С вэйвера [драфта отказов] перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что», – написал Мальцев.
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