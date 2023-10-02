Мальцев о драфте отказов: «Перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что»

Михаил Мальцев высказался о своем будущем.

« » выставил нападающего на драфт отказов. В случае его прохождения россиянина переведут в состав фарм-клуба в .

«От Влада [Гаврикова] съехал, квартиру снял. Буду ждать, что будет в ближайшие сутки.

Про АХЛ – «надо – не надо» – завтра сформулирую мысли. С вэйвера [драфта отказов] перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что», – написал .