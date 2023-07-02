Мальцев о двустороннем контракте с «Кингс»: «Все свои слова про последний матч в АХЛ помню, не напоминайте. Будет сложно, сомнений хватало»

Михаил Мальцев прокомментировал подписание двустороннего контракта с «Лос-Анджелесом».

25-летний российский форвард заключил соглашение с «Кингс» в первый день работы рынка свободных агентов.

«Не могу знать, почему инфа про односторонний [контракт] пошла. Вроде я подписывал двусторонний.

На год, где АХЛ по максималке – 525 [тысяч долларов], в НХЛ – 775. Будет сложно, понятно, сомнений хватало, но близкие поддержали. Про семейный совет писал не просто так.

Все свои слова про последний матч в АХЛ помню, не напоминайте. Если бы не хотел писать свои реальные мысли, то не вел бы [телеграм-]канал. Всем спасибо за напутствия! Только честный труд», – написал Мальцев в своем телеграм-канале.

Отметим, что гарантированный минимум по контракту игрока за сезон вырос в 2 с лишним раза.

По прошлому двустороннему соглашению зарплата Мальцева составляла 800 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме 250 тысяч.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ