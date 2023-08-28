Мальцев о номере в «Лос-Анджелесе»: «Приоритет, чтобы была тройка, потом единичка, 13 – идеальный вариант. Но я не слишком зациклен на цифрах»

Михаил Мальцев рассказал о выборе игрового номера в «Лос-Анджелесе».

25-летний российский форвард подписал контракт с «Кингс» на год, кэпхит – 775 тысяч долларов, соглашение двустороннее.

«Нумерологии пост. В « » у меня будет 13-й. Рад. Сложно объяснить, но когда играешь под родными цифрами почему-то уверенности больше. :)

С номерами у меня было так. Когда самый первый раз в СДЮШОРке давали, как сейчас помню, мне сперва дают 19-й, и сразу же тренер говорит: «Нет. 19-й Грачеву, тебе 31-й». Окей, 31-й так 31-й. Так по школе и откатал под ним.

Потом попал в проект юниорской сборной, там взял 11-й, так как мой любимый игрок был . Надеюсь, ему никто не переведет 😃.

В молодежной сборной играл под 13-м в честь Павла Валерича [ ]. В вышке был – 73, в СКА – 31.

В Америке в « » сперва дали 73, потом 23. В «Колорадо» истории изменений с 11 на 98, а потом на 57 уже здесь писал.

Как видно из переписки с техперсоналом «Лос-Анджелеса», для меня первый приоритет, чтобы была тройка. Потом единичка. 13 – просто идеальный вариант.

Но я не слишком зациклен на этих цифрах. Еще с детства хватало примеров, когда в команде были чуть ли не разборки из-за номера. Мне скорее все равно, но раз совпало так, то здорово», – написал Мальцев.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Колорадо» и провел 5 матчей в регулярном чемпионате .

В АХЛ за «Колорадо Иглс» он провел 28 матчей и набрал 21 (11+10) балл. В Кубке Колдера – 7 игр и 4 (3+1) очка.

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