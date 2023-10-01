Билялетдинов о 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» играл с хорошим настроением, на кураже. Радулова и Яшкина мы впервые поставили вместе, поэтому не все получалось»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Амуром».

Команда из Казани одержала победу со счетом 5:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ребята хорошо подготовились, играли с хорошим настроением, на кураже. И в обороне, и в атаке, в общем-то, неплохо сыграли. Были удаления, конечно, ненужные, три подряд в третьем периоде – в них нет необходимости.

В целом я доволен как команда сыграла. Радулова и мы впервые поставили вместе, поэтому может быть не все получалось. Это игроки высокого уровня, думаю, они найдут общий язык и будут играть как необходимо.

Сегодняшняя победа – следствие двух последних поражений? Поражения бывают разные, я должен сказать, что ребята играли неплохо, но были нюансы, над которыми надо работать. Возникали ненужные моменты, но в целом команда играла неплохо и серьезных претензий у меня не возникало.

готов на 100%? В плане функционалки, конечно, готов. Он много тренировался, у него была травма, которая позволяла ему работать. Вопрос был только в том, чтобы войти в игру после долгого отсутствия. Считаю, что он справился достойно. Радулов не забивает десять матчей? Он старается, у него большое желание, переживает. Он на правильном пути, работает, трудится», – сказал .