Билялетдинов о 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» играл с хорошим настроением, на кураже. Радулова и Яшкина мы впервые поставили вместе, поэтому не все получалось»

Теги Ак Барс Амур Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Артем Галимов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Амуром».

Команда из Казани одержала победу со счетом 5:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Ребята хорошо подготовились, играли с хорошим настроением, на кураже. И в обороне, и в атаке, в общем-то, неплохо сыграли. Были удаления, конечно, ненужные, три подряд в третьем периоде – в них нет необходимости.

В целом я доволен как команда сыграла. Радулова и Яшкина мы впервые поставили вместе, поэтому может быть не все получалось. Это игроки высокого уровня, думаю, они найдут общий язык и будут играть как необходимо.

Сегодняшняя победа – следствие двух последних поражений? Поражения бывают разные, я должен сказать, что ребята играли неплохо, но были нюансы, над которыми надо работать. Возникали ненужные моменты, но в целом команда играла неплохо и серьезных претензий у меня не возникало.

Артем Галимов готов на 100%? В плане функционалки, конечно, готов. Он много тренировался, у него была травма, которая позволяла ему работать. Вопрос был только в том, чтобы войти в игру после долгого отсутствия. Считаю, что он справился достойно. Радулов не забивает десять матчей? Он старается, у него большое желание, переживает. Он на правильном пути, работает, трудится», – сказал Билялетдинов.

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