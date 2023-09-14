Зинэтула Билялетдинов: «Радулов предан хоккею, здорово работает, не жалеет себя. Он делает все необходимое, но не всегда все получается»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3).

– Обе команды готовились к этому матчу, хотели победить, показать хороший хоккей. Много удалось, но, к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило.

– Что именно не получилось у «Ак Барса» в большинстве? Со стороны выглядело так, что очень мало бросали.

– Вы сами ответили на этот вопрос. Соглашусь с вами.

– Почему не сняли вратаря пораньше? Есть примеры, что вратаря снимают за 6-7 минут до конца.

– Да? Хорошо, я учту.

– У «Ак Барса» хорошее нападение, мощная оборона. Но нет игроков, какими были Никулин, Первышин, Медведев, их не хватает в большинстве. Кто из нынешнего состава может со временем приблизиться к ним по мастерству?

– В тот период были одни игроки, сейчас – другие. Они есть, они для меня лучшие, я с ними работаю. Должен делать все, чтобы они развивались, играли лучше. Ребята стараются, что-то у них получается, что-то – нет.

– Во втором периоде команда немного отошла от своей игры, по какой причине?

– Соперник добавил. И мы стали немного неправильно играть, игра в меньшинстве повлияла на нашу игру. Эти факторы помешали.

– Как оцените игру Александра Радулова? В прошлом сезоне он был самым заметным игроком, а сегодня часто допускал потери.

– Александр – хороший спортсмен. Человек, который любит хоккей, предан хоккею. Он делает все необходимое, но не всегда все получается. Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребят.

– В составе «Ак Барса» достаточное количество именитых игроков. Нет ощущения, что их сверх меры?

– Если у тебя в команде хорошие игроки, то этому надо радоваться, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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4 комментария

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mihany12
Спасибо за игру Казань, игра огонь, Салават красавцы!!!
+5
-1
+4
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slyussarevv@gmail.com
молодцы
0
0
0
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