Зинэтула Билялетдинов: «Радулов предан хоккею, здорово работает, не жалеет себя. Он делает все необходимое, но не всегда все получается»

Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3).

– Обе команды готовились к этому матчу, хотели победить, показать хороший хоккей. Много удалось, но, к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило.

– Что именно не получилось у «Ак Барса» в большинстве? Со стороны выглядело так, что очень мало бросали.

– Вы сами ответили на этот вопрос. Соглашусь с вами.

– Почему не сняли вратаря пораньше? Есть примеры, что вратаря снимают за 6-7 минут до конца.

– Да? Хорошо, я учту.

– У «Ак Барса» хорошее нападение, мощная оборона. Но нет игроков, какими были Никулин, Первышин, Медведев, их не хватает в большинстве. Кто из нынешнего состава может со временем приблизиться к ним по мастерству?

– В тот период были одни игроки, сейчас – другие. Они есть, они для меня лучшие, я с ними работаю. Должен делать все, чтобы они развивались, играли лучше. Ребята стараются, что-то у них получается, что-то – нет.

– Во втором периоде команда немного отошла от своей игры, по какой причине?

– Соперник добавил. И мы стали немного неправильно играть, игра в меньшинстве повлияла на нашу игру. Эти факторы помешали.

– Как оцените игру ? В прошлом сезоне он был самым заметным игроком, а сегодня часто допускал потери.

– Александр – хороший спортсмен. Человек, который любит хоккей, предан хоккею. Он делает все необходимое, но не всегда все получается. Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребят.

– В составе «Ак Барса» достаточное количество именитых игроков. Нет ощущения, что их сверх меры?

– Если у тебя в команде хорошие игроки, то этому надо радоваться, – сказал главный тренер « » .