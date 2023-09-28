Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: «Понимаем, что делать с «Торпедо». Но не всегда все получается. Понятная игра»
Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Торпедо».
«Ак Барс» уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Понимали, что игра будет такая. Напряжение было на хорошем уровне.
Мы достаточно неудачно сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. Обычно играем неплохо, но сегодня – не получилось.
Отыгрались, была возможность забить в большинстве, но немного не хватило. Игроки готовятся и стараются, но есть ошибки. Идем дальше.
– Сравнивая эту игру с матчем в Казани, оборона была лучше подготовлена к сопернику?
– Мы готовились и понимали, что соперник будет делать. Моменты создавали как мы, так и они. Но их нужно забивать. Надо реализовывать, но пока не получается.
– Чего не хватило «Ак Барсу»?
– Не знаю. Не хватило гола.
– Была борьба психологий или стилей?
– Мне нравится, как «Торпедо» играет. Мы понимаем, что с ними делать, но не всегда все получается. В целом, игра хорошая и понятная для нас.
– «Торпедо» сейчас заслуженно лидирует в таблице регулярного Фонбет чемпионата КХЛ?
– Команда играет и делает это очень хорошо, азартно. Молодые ребята с большой отдачей.
– Александр Радулов получил удаление в овертайме, что привело к голу. Насколько довольны его игрой в последних матчах?
– Он старается. Александр играет с большой отдачей, достаточно много. Пока немного нервничает, не может забить, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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