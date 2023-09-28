Билялетдинов о поражении «Ак Барса»: «Понимаем, что делать с «Торпедо». Но не всегда все получается. Понятная игра»

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Торпедо».

« » уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Понимали, что игра будет такая. Напряжение было на хорошем уровне.

Мы достаточно неудачно сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. Обычно играем неплохо, но сегодня – не получилось.

Отыгрались, была возможность забить в большинстве, но немного не хватило. Игроки готовятся и стараются, но есть ошибки. Идем дальше.

– Сравнивая эту игру с матчем в Казани, оборона была лучше подготовлена к сопернику?

– Мы готовились и понимали, что соперник будет делать. Моменты создавали как мы, так и они. Но их нужно забивать. Надо реализовывать, но пока не получается.

– Чего не хватило «Ак Барсу»?

– Не знаю. Не хватило гола.

– Была борьба психологий или стилей?

– Мне нравится, как «Торпедо» играет. Мы понимаем, что с ними делать, но не всегда все получается. В целом, игра хорошая и понятная для нас.

– « » сейчас заслуженно лидирует в таблице регулярного Фонбет чемпионата КХЛ?

– Команда играет и делает это очень хорошо, азартно. Молодые ребята с большой отдачей.

– получил удаление в овертайме, что привело к голу. Насколько довольны его игрой в последних матчах?

– Он старается. Александр играет с большой отдачей, достаточно много. Пока немного нервничает, не может забить, – сказал главный тренер «Ак Барса» .