Билялетдинов о 5:4 с «Витязем»: «Сложноватая игра для «Ак Барса», рассчитывали на другую. Яшкин – габаритный игрок, работает на пятаке – хорошие качества для хоккеиста»
Зинэтула Билялетдинов высказался об игре Дмитрия Яшкина.
«Ак Барс» победил «Витязь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра получилась сложноватой, рассчитывали на другую игру.
Соперник играл с большой отдачей. У нас возникали определенные вопросы, которые мы решали по ходу матча. Хорошо, что выиграли. С победой.
– Не первый раз в сезоне «Ак Барс» пропускает ранние шайбы. В чем причина?
– Сегодняшняя шайба была отчасти курьезной. Бросок, подставление, такое бывает. Но начинать с 0:1, 0:2, не стоит, согласен.
– Вас не удивляет то, с какой легкостью Дмитрий Яшкин забивает с пятака?
– Он – габаритный игрок, хорошо работает на пятаке. Живой, у него сильные, быстрые руки.
Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста.
– Один из тренеров сказал, что «Ак Барс» имеет таких игроков, которые могут «валять дурака», а потом решить исход матча в конце. Согласны?
– Мы не хотим валять дурака, хотим играть, дарить радость болельщикам.
Стараемся исправить, полноценно выходить, но не всегда все получается.
Ровно вышли, отработали, чтобы болельщики получали удовольствие от нашей игры, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
«Ак Барс» победил «Витязь» в овертайме, отыгравшись на 59:14. Яшкин сделал шестой хет-трик в КХЛ – пятое место в истории лиги по их количеству
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