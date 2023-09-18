Билялетдинов о 5:4 с «Витязем»: «Сложноватая игра для «Ак Барса», рассчитывали на другую. Яшкин – габаритный игрок, работает на пятаке – хорошие качества для хоккеиста»

Зинэтула Билялетдинов высказался об игре Дмитрия Яшкина.

«Ак Барс» победил « » (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Игра получилась сложноватой, рассчитывали на другую игру.

Соперник играл с большой отдачей. У нас возникали определенные вопросы, которые мы решали по ходу матча. Хорошо, что выиграли. С победой.

– Не первый раз в сезоне «Ак Барс» пропускает ранние шайбы. В чем причина?

– Сегодняшняя шайба была отчасти курьезной. Бросок, подставление, такое бывает. Но начинать с 0:1, 0:2, не стоит, согласен.

– Вас не удивляет то, с какой легкостью забивает с пятака?

– Он – габаритный игрок, хорошо работает на пятаке. Живой, у него сильные, быстрые руки.

Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста.

– Один из тренеров сказал, что «Ак Барс» имеет таких игроков, которые могут «валять дурака», а потом решить исход матча в конце. Согласны?

– Мы не хотим валять дурака, хотим играть, дарить радость болельщикам.

Стараемся исправить, полноценно выходить, но не всегда все получается.

Ровно вышли, отработали, чтобы болельщики получали удовольствие от нашей игры, – сказал главный тренер « » .

«Ак Барс» победил «Витязь» в овертайме, отыгравшись на 59:14. Яшкин сделал шестой хет-трик в КХЛ – пятое место в истории лиги по их количеству