Билялетдинов о 4:2 с «Салаватом»: «Ребята играли правильно, создавали множество моментов. Единственный минус – наши удаления»

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

– Игра была неплохая, даже хорошая. Ребята играли с хорошим настроением, играли правильно, создавали множество моментов. Единственный минус – это наши удаления. А в целом игра получилась, нам все удалось.

– Почему таким неожиданным получилось начало третьего периода, когда вы пропустили две шайбы?

– Мы в меньшинстве их пропустили, играть в меньшинстве и каждый раз не пропускать сложно.

Бывает по-всякому, но самое главное, что ребята правильно играли, ловили шайбы на себя, винить их в чем-то я не могу.

– У Тимура Билялова случилось повреждение, из-за которого он сменился в концовке игры?

– Пока еще не знаем.

– Билялов проводил шестой матч подряд. Вы не планируете ротацию в воротах?

– Посмотрим, пока не могу ответить на этот вопрос. Билялов играл, у него было время для отдыха – пять дней перерыва. Он хорошо работал на тренировках, поэтому играл. Дальше посмотрим.

– Уже не первый матч вместе играет тройка – – , насколько вы довольны их игрой?

– Они неплохо играют, выполняют то, что им говорят, играют по нашей системе. Пока не всегда забивают, но меня устраивает.

– Вы сказали, что нет никаких претензий к игрокам. Но в последних играх меньше 12 минут удалений «Ак Барс» не получал.

– Этот вопрос есть, мы над ним работаем постоянно.

– А как оцените эпизод с ?

– Я даже и не понял, за что удалили-то. Вроде бы за удар? А удара как такового не было вроде. Но судья так решил, я просто четко момент не видел, может быть, что-то и было.

– Вы согласны, что «Ак Барс» сам создавал себе проблемы сегодня?

– Это игра, в ней всякое может быть. В целом сыграли хорошо, в третьем периоде получили удаления, пропустили, ситуация немножко изменилась, и соперник стал играть агрессивнее. Но это нормально явление, от этого никуда не денешься. Да, есть вопросы, но мы работаем постоянно над ними.

– Насколько эмоции от победы в «Зеленом дерби» отличаются от других матчей?

– Наши игры всегда проходят непросто – они боевые, иногда эмоции перехлестывают. Конечно, приятно играть на таком хорошем уровне, когда обе команды полностью отдаются, это приятно видеть. А если выигрываешь, то еще приятнее, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей