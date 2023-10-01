Вратарь «Коламбуса» Тарасов может пропустить старт сезона НХЛ из-за травмы

Теги травмы Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен Даниил Тарасов Хоккей

Даниил Тарасов может пропустить старт сезона НХЛ из-за травмы.

Вратарь «Коламбуса» получил повреждение на тренировке перед началом тренировочного лагеря, пропустил первые две недели сбора и, возможно, не будет готов к первому матчу нового сезона НХЛ. 

«Сейчас у нас нет точных сроков по травме Тарасова, ведется работа. Мы просто хотим убедиться, что нам не придется начинать сезон с недостаточным количеством качественных вратарей, у которых есть опыт и способности играть в НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

«Коламбус» начнет сезон матчем против «Филадельфии» 13 октября. 

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Тарасов провел 17 матчей и пропустил 57 голов. Он отразил 89,2% бросков при коэффициенте надежности 3,91.

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