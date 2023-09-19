Генменеджер «Коламбуса»: «Верил, что Бэбкок заслуживает еще одной возможности поработать тренером. Это была ошибка. Я извинился перед игроками»

Генменеджер «Коламбуса» извинился перед игроками за ситуацию с Майком Бэбкоком.

«Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Сегодня утром у меня была встреча с игроками, и я извинился за любые неудобства или неловкую ситуацию, в которую это могло их поставить, и принес им свои искренние извинения.

Я крайне разочарован тем, что произошло за последнюю неделю. Мы понимали ситуацию с наймом Майка на работу еще до того, как сделали это, и теперь понимаем критику.

Я верил, что заслуживает еще одной возможности поработать тренером. Очевидно, что это была ошибка, и ответственность за это лежит на мне», – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Владельцы «Коламбуса» о ситуации с Бэбкоком: «Мы глубоко разочарованы. На данный момент не ожидаем дальнейших изменений в руководстве»

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