Генменеджер «Коламбуса»: «Верил, что Бэбкок заслуживает еще одной возможности поработать тренером. Это была ошибка. Я извинился перед игроками»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» извинился перед игроками за ситуацию с Майком Бэбкоком.

«Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Сегодня утром у меня была встреча с игроками, и я извинился за любые неудобства или неловкую ситуацию, в которую это могло их поставить, и принес им свои искренние извинения.

Я крайне разочарован тем, что произошло за последнюю неделю. Мы понимали ситуацию с наймом Майка на работу еще до того, как сделали это, и теперь понимаем критику.

Я верил, что Майк Бэбкок заслуживает еще одной возможности поработать тренером. Очевидно, что это была ошибка, и ответственность за это лежит на мне», – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен

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4 комментария

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Александр Сандалов
Очень двоякая ситуация,с одной точки зрения ничего страшного не было ,с другой тренер не должен был такой ерундой заниматься.Тянуло это на увольнение?Лет 15 назад , конечно нет . Сейчас все изменилось ,и Бэбкок конечно уже не подготовлен к таким вещам ,если 80% игроков будут не против ,то других 20% достаточно,чтобы профсоюз и агалтелые борцы за любые права закрыли тебе все возможности .Тут вопрос ,если бы я был игроком ,как бы я относился бы к подобному , наверное зависит от многих факторов ,если бы он просто попросил фото ,я бы показал ,если бы зашёл далеко и попросил все фото -я бы его наверное послал.В любом случае Бэбкок останется в тройном клубе ,но мне кажется он не слишком готов к сегодняшним реалиям ,скорее всего это завершение его карьеры в НХЛ .Ждём его в КХЛ ,на место Йозе Марино.
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