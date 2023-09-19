Владельцы «Коламбуса» о ситуации с Бэбкоком: «Мы глубоко разочарованы. На данный момент не ожидаем дальнейших изменений в руководстве»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Джон Дэвидсон Ярмо Кекяляйнен Паскаль Венсан Джон П. Макконнелл Хоккей

Владельцы «Коламбуса» выступили с заявлением после увольнения Майка Бэбкока.

«Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Наша группа владельцев глубоко расстроена и разочарована событиями прошлой недели. 

Мы были на связи с Джоном Дэвидсоном, Ярмо Кекяляйненом и нашей командой менеджеров на протяжении всего этого процесса и были полностью согласны с тем, что Майк Бэбкок уходит в отставку, а Паскаль Венсан возглавляет нашу команду в качестве главного тренера. 

После прошлого сезона у нас были откровенные беседы с руководством клуба о наших целях и ожиданиях роста и прогресса на льду в сезоне-2023/24. Эти ожидания все еще в силе и все еще могут быть достигнуты, поэтому на данный момент мы не ожидаем дальнейших изменений в руководстве нашей хоккейной команды.

Дополнительные сбои в работе были бы пагубны для наших игроков и тренеров, поскольку они готовятся к открытию тренировочного лагеря через два дня. Мы продолжим поддерживать регулярные контакты с нашим хоккейным руководством и с нетерпением ждем захватывающего сезона», – говорится в заявлении группы владельцев клуба.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

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1 комментарий

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ДнепрЧемпион1983
Я вообще их не понимаю. Из-за такого увольнять? Больные на всю голову люди
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