Бэбкок просил генменеджера «Коламбуса» показать фотографии в его телефоне. Кекяляйнен сказал: «Некоторым игрокам не нравились его методы»

Генменеджер «Коламбуса» рассказал о просьбе Майка Бэбкока показать свои фотографии.

«Коламбус» принял решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Это был его способ рассказать о своей семье и заставить меня представить ему свою семью. Лично у меня с этим проблем не было, но я понимаю, что это может поставить кого-то в неловкую ситуацию.

Я не верю, что со стороны Майка были какие-то злые намерения в том, как он общался с игроками, чтобы лучше с ними познакомиться.

Однако некоторым нашим хоккеистам не нравились его методы, и это вызывало беспокойство.

Когда мы собрали информацию и провели многочисленные обсуждения, стало совершенно ясно, что вызванные отвлекающие факторы слишком велики и оказывают негативное влияние на наших игроков», – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?