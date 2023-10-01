Зюзин о Плешкове: «Он похож на Мышкина и Метсолу, необычный и трудолюбивый вратарь. Подъем СКА в том числе связан со смелым решением дать ему дорогу»

Андрей Зюзин сравнил вратаря СКА Артемия Плешкова с Владимиром Мышкиным.

20-летний голкипер одержал 4 победы в 4 матчах в этом сезоне при 2 играх на ноль, 98,1% сэйвов и коэффициенте надежности 0,50.

«Сегодня как раз вылетаю в Сочи – на матч «леопардов» против СКА. Возможно, нас ждет интересная дуэль вратарей Бердин – , еще в прошлом году оба были в одной бригаде в «Сочи», а сегодня в числе лидеров всей лиги.

Плешкова внимательно вел в «Капитане». Очень необычный и трудолюбивый вратарь, похож на легендарного и, если говорить об Уфе, на . Год назад новичку Плешкову место в воротах « » доверил Сергей Светлов, а теперь он выдает качественные матчи в , «засушил» серию армейцев Санкт-Петербурга по Дальнему Востоку.

Тренерское доверие окрыляет молодых игроков. На мой взгляд, подъем СКА в том числе связан со смелым решением дать дорогу Плешкову», – считает бывший тренер сочинцев.