Зюзин о Плешкове: «Он похож на Мышкина и Метсолу, необычный и трудолюбивый вратарь. Подъем СКА в том числе связан со смелым решением дать ему дорогу»

Теги СКА Владимир Мышкин Андрей Зюзин КХЛ Роман Ротенберг Юха Метсола Сочи Артемий Плешков Хоккей

Андрей Зюзин сравнил вратаря СКА Артемия Плешкова с Владимиром Мышкиным.

20-летний голкипер одержал 4 победы в 4 матчах в этом сезоне при 2 играх на ноль, 98,1% сэйвов и коэффициенте надежности 0,50.

«Сегодня как раз вылетаю в Сочи – на матч «леопардов» против СКА. Возможно, нас ждет интересная дуэль вратарей Бердин – Артемий Плешков, еще в прошлом году оба были в одной бригаде в «Сочи», а сегодня в числе лидеров всей лиги.

Плешкова внимательно вел в «Капитане». Очень необычный и трудолюбивый вратарь, похож на легендарного Владимира Мышкина и, если говорить об Уфе, на Юху Метсолу. Год назад новичку Плешкову место в воротах «Сочи» доверил Сергей Светлов, а теперь он выдает качественные матчи в СКА, «засушил» серию армейцев Санкт-Петербурга по Дальнему Востоку.

Тренерское доверие окрыляет молодых игроков. На мой взгляд, подъем СКА в том числе связан со смелым решением дать дорогу Плешкову», – считает бывший тренер сочинцев. 

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4 комментария

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Bring Me The Horizon
«Смелое решение» 😂😂😂
Как будто если ска проиграет хоть 10 матчей подряд, то ротенберга снимут.
Я так понимаю он сейчас старается пихать побольше молодёжи, чтобы потом говорить, что он их нашёл и раскрыл.
Ну и молодежь не будет ржать над его навыками «тренера», как тот же Гусев. Молодёжь более податлива
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xrust013
Зюзин работает вообще? Только успевает вылизать все что касается деятельности Романа из СКА.
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mihany12
Зюзин знатный стал. ж….лиз
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