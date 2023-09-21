Ротенберг о Плешкове: «Радует, что в России есть ребята, которые могут так удивить. Это наша вратарская школа. Его кураж заводит всю команду»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Артемий Плешков Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру вратаря Артемия Плешкова против «Северстали» (4:1) .

– За СКА в КХЛ дебютировал 20-летний вратарь Артемий Плешков. Он использовал свой шанс?

– Это командная победа. Я за Плешковым слежу давно. Когда он играл в МХЛ за ступинский «Капитан» – ходил смотреть его матчи. Это очень интересный вратарь – вы все это увидели.

Радует, что в России есть ребята, которые могут так удивить всех. Это наша вратарская школа. Тем не менее это только одна игра. Будем работать дальше. Вместе с тренером вратарей обсудим, кто выйдет в следующем матче.

Вы сами понимаете: всегда в победу вносит огромный вклад каждый хоккеист – это коллективный труд. У нас командная победа, но в ней огромная заслуга нашего вратаря Плешкова. Дай бог, он будет и дальше так играть и работать. Его кураж заводит всю команду и болельщиков в Ледовом. Это то, что нам нужно. У него горят глаза. За счет этого у всей команды горят глаза, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Астрологи объявили неделю интервью Ротенберга, в которых он восторгается сам собой и своими гениальными решениями по перетасовке состава
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