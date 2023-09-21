Ротенберг о Плешкове: «Радует, что в России есть ребята, которые могут так удивить. Это наша вратарская школа. Его кураж заводит всю команду»

Роман Ротенберг оценил игру вратаря Артемия Плешкова против «Северстали» (4:1) .

– За СКА в дебютировал 20-летний вратарь Артемий Плешков. Он использовал свой шанс?

– Это командная победа. Я за Плешковым слежу давно. Когда он играл в МХЛ за ступинский «Капитан» – ходил смотреть его матчи. Это очень интересный вратарь – вы все это увидели.

Радует, что в России есть ребята, которые могут так удивить всех. Это наша вратарская школа. Тем не менее это только одна игра. Будем работать дальше. Вместе с тренером вратарей обсудим, кто выйдет в следующем матче.

Вы сами понимаете: всегда в победу вносит огромный вклад каждый хоккеист – это коллективный труд. У нас командная победа, но в ней огромная заслуга нашего вратаря Плешкова. Дай бог, он будет и дальше так играть и работать. Его кураж заводит всю команду и болельщиков в Ледовом. Это то, что нам нужно. У него горят глаза. За счет этого у всей команды горят глаза, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.