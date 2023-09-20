Плешков будет защищать ворота СКА в матче с «Северсталью». 20-летний вратарь впервые сыграет за клуб в КХЛ

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Артемий Плешков Хоккей

Вратарь Артемий Плешков проведет первый матч в составе СКА в КХЛ.

20-летний голкипер займет место в воротах команды с первых минут игры с «Северсталью». 

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 20 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

СКА проиграл 5 последних матчей в КХЛ.

В минувшем сезоне Плешков играл за «Сочи».

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

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12 комментариев

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HockeyMan
Молодому парню конечно хочется пожелать удачи, но пусть сегодня ска проиграет)
Идеально счёт 1:0
+10
-1
+9
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Александр Рыбаков
ромка истерит
+8
0
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Розе Ротенбергино
Что за паника?) Уже третий вратарь и второй капитан на старте сезона - всё по системе?)
+8
0
+8
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Mac Miller
А вот и новая отмазка после матча подъехала
+6
0
+6
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Egorsav
Ответ Александр Рыбаков
ромка истерит
Это на случай, если проиграют, то можно свалить на ротацию состава
+5
0
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Фёдор Кузнецов
В Сочи в том сезоне хорошо играл
+3
0
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Костя Кот
йозе вообще потерялся уже
+2
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Booligan
Поможет в атаке
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KOT_B_yHTAX
А никто не пробовал Ротенберга поменять в качестве тренера?
+1
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amurseff03
Молодцы. Молодым шанс дают.
+1
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Сергей Богодухов
Мечется супер тренеришка. Уже не знает что придумать
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sd4fmwrvz8
Плешков удачи тебе но не сегодня 😁
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