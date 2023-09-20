Плешков будет защищать ворота СКА в матче с «Северсталью». 20-летний вратарь впервые сыграет за клуб в КХЛ
Вратарь Артемий Плешков проведет первый матч в составе СКА в КХЛ.
20-летний голкипер займет место в воротах команды с первых минут игры с «Северсталью».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 20 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
СКА проиграл 5 последних матчей в КХЛ.
В минувшем сезоне Плешков играл за «Сочи».
У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше
Идеально счёт 1:0