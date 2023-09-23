Ротенберг о вратаре Плешкове: «Маттссон у СКА выбыл надолго, дай бог Артемию удачи. Я следил за ним, ездил на матчи МХЛ. У него горят глаза, это важно»

Теги СКА травмы КХЛ МХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Юхан Маттссон Артемий Плешков Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре Артемия Плешкова в матче с «Амуром» (4:0).

20-летний вратарь СКА впервые в Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл на ноль, отразив 39 бросков. 

– Артемий Плешков блестяще себя проявил в двух последних матчах. У вас в команде идет смена первого вратаря?

– Очень рад, что у Артемия так получается. Сегодня и Алекс Гальченюк забросил первые шайбы за нас. Вратарь сыграл феноменально, но и вся команда ему помогала. Работа голкипера на последнем рубеже, но есть и первый рубеж – это нападающие, второй – защитники. Все помогали Плешкову, но и он тоже молодец.

Маттссон у нас травмирован, он выбыл надолго. Другие ребята в такой ситуации берут на себя роль лидеров. Дай бог удачи Артемию, чтобы он продолжал так работать и играть. Я уже говорил, что следил за ним, ездил на матчи МХЛ в Ступино. Это очень интересный вратарь, куражный.

Этот кураж передается всей команде. У него горят глаза, это переходит к другим нашим ребятам. Важно, когда у человека горят глаза. А технические моменты мы обсудим с тренерами вратарей и примем решение по следующему матчу. Оно еще не принято, – сказал главный тренер СКА

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3 комментария

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Дмитрий9779
Матссону здоровья,Плешков сегодня был лучшим!
+3
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Лев Исаев
Даже как то скучно ,Рома
Я привык смеяться ….
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Михаил Опякин
У меня тоже горят глаза, особенно с бодуна. Рома, готов на пол ставки подержаться за штангу.
+1
-1
0
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