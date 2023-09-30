Люк Тардиф: «На дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется, мы не торопимся. ИИХФ намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Люк Тардиф ответил на вопрос о времени рассмотрения дела вратаря ЦСКА.

Федотов провел за клуб уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

«ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов.

Они умышленно разрешили отстраненному игроку выступать в соревнованиях. Мы придерживаемся другого мнения и считаем это в корне неприемлемым. Однако в то же время мы не торопимся. Поэтому на дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется.

ИИХФ твердо намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов.

Есть ли спешка в вопросе возвращения россиян на международные соревнования? Предпочитаю не комментировать», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

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8 комментариев

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Игрок777
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Vanek1
Ответ shahmur
Необдуманная спесь обойдётся нам дорого. Боюсь сборную отстранят сразу на несколько лет.
Боюсь, боюсь, боюсь, не бойся там где Россия, там всё норм!!!!
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Сидни Кросби 2
Ответ Игрок777
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ©
Кошелёк подбросят.
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Сидни Кросби 2
Прямо слово в слово как про Украину сказал.
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goshforever
"Есть ли спешка в вопросе выполнения хотелок ИИХФ по Федорову и выплаты штрафов? Предпочитаем не комментировать"
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goshforever
Ответ shahmur
Необдуманная спесь обойдётся нам дорого. Боюсь сборную отстранят сразу на несколько лет.
Уже давно отстранена. На много лет
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