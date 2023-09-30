Люк Тардиф: «На дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется, мы не торопимся. ИИХФ намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов»

Глава ИИХФ высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Люк Тардиф ответил на вопрос о времени рассмотрения дела вратаря .

Федотов провел за клуб уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

« , КХЛ, а также сам не выполнили правила международных трансферов и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов.

Они умышленно разрешили отстраненному игроку выступать в соревнованиях. Мы придерживаемся другого мнения и считаем это в корне неприемлемым. Однако в то же время мы не торопимся. Поэтому на дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется.

ИИХФ твердо намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов.

Есть ли спешка в вопросе возвращения россиян на международные соревнования? Предпочитаю не комментировать», – сказал президент Международной федерации хоккея .