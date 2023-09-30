Тардиф о санкциях по делу Федотова: «Решение примет дисциплинарный совет. Если будет нужно, пойдем и дальше. ФХР, КХЛ и игрок не выполнили правила международных трансферов»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался касательно санкций по делу вратаря Ивана Федотова.

Люк Тардиф ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу голкипера.

Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

«У нас была четкая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение [о санкциях] будет принимать дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдем и дальше.

ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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3 комментария

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Rudenzik
Не спешите, там как раз регулярка закончится, может к следующему сезону примете решение
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Mihamoscow
Надоел уже этот постоянный скулёж , правила не выполнили , санкции , накажем …🙈 Пальчиком грозят , ножками топают , а сделать то ничего не могут после того сами же свои правила и нарушили , отстранив Россию и Белоруссию от соревнований , отменив у нас молодёжный и взрослый чемпионаты мира… Федотов месяц как уже регулярно играет , а они все дисциплинарный комитет никак не соберут , шарашкина Кантора , полностью ангажированная , исчерпалась себя как серьёзный орган …
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0
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