Тардиф о санкциях по делу Федотова: «Решение примет дисциплинарный совет. Если будет нужно, пойдем и дальше. ФХР, КХЛ и игрок не выполнили правила международных трансферов»
Глава ИИХФ высказался касательно санкций по делу вратаря Ивана Федотова.
Люк Тардиф ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу голкипера.
Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
«У нас была четкая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение [о санкциях] будет принимать дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдем и дальше.
ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
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