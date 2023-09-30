Тардиф о санкциях по делу Федотова: «Решение примет дисциплинарный совет. Если будет нужно, пойдем и дальше. ФХР, КХЛ и игрок не выполнили правила международных трансферов»

Глава ИИХФ высказался касательно санкций по делу вратаря Ивана Федотова.

Люк Тардиф ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу голкипера.

Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от до конца календарного года.

«У нас была четкая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение [о санкциях] будет принимать дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдем и дальше.

, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов», – сказал президент Международной федерации хоккея .

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️