Кожевников о словах Ротенберга про блокаду: «Хорошо, что мы это вспоминаем! Но чем чаще приглашать на наш хоккей Бузовых, тем больше вырастет Задоровых»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Никита Задоров Ольга Бузова Хоккей

Александр Кожевников считает, что в хоккее допустимо вспоминать о блокаде.

– Тут в Питере на одной из пресс-конференций вспомнили про блокаду Ленинграда (это сделал главный тренер СКА Роман Ротенберг – прим. Sports.ru).

Так все сразу начали обсуждать, можно ли про нее говорить применительно к хоккею, тактично ли это, не нарушен ли какой-то кодекс. Возбудился даже мой швейцарский товарищ Вячеслав Быков.

– Как вы восприняли этот дискурс?

– Так вот я вам скажу: это очень хорошо, что мы вспоминаем блокаду! Играем в форме, которая вновь заставляет сопереживать той трагедии из Великой Отечественной войны, приводим на хоккей блокадников, чествуем их.

С симпатией отношусь к «герою» прошлой недели Задорову, он играет под «моим» 16-м номером и несет такую же прекрасную чушь, которую многие из нас, хоккеистов, тоже несли в 20 лет.

Но чем чаще приглашать на наш хоккей в роли почетных гостей таких людей деградации, как Бузова, тем больше в нашем хоккее будет вырастать Задоровых, этих Иванов, не помнящих родства, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился

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4 комментария

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Давай Так
Нейрокожевников расчехлился.
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Cruel Snake
Чем чаще люди будут смотреть телевизор, особенно 1 и 2 каналы и свято верить тому что там говорят. . Тем меньше в них будет адекватности и вменяемости. В новости конкретный пример
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Денис Гончаров
После интервью Задорова не вижу даже смысла как-либо воспринимать все эти высказывания.
+1
-1
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