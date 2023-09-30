Кожевников о словах Ротенберга про блокаду: «Хорошо, что мы это вспоминаем! Но чем чаще приглашать на наш хоккей Бузовых, тем больше вырастет Задоровых»

Александр Кожевников считает, что в хоккее допустимо вспоминать о блокаде.

– Тут в Питере на одной из пресс-конференций вспомнили про блокаду Ленинграда (это сделал главный тренер СКА Роман Ротенберг – прим. Sports.ru).

Так все сразу начали обсуждать, можно ли про нее говорить применительно к хоккею, тактично ли это, не нарушен ли какой-то кодекс. Возбудился даже мой швейцарский товарищ Вячеслав Быков.

– Как вы восприняли этот дискурс?

– Так вот я вам скажу: это очень хорошо, что мы вспоминаем блокаду! Играем в форме, которая вновь заставляет сопереживать той трагедии из Великой Отечественной войны, приводим на хоккей блокадников, чествуем их.

С симпатией отношусь к «герою» прошлой недели , он играет под «моим» 16-м номером и несет такую же прекрасную чушь, которую многие из нас, хоккеистов, тоже несли в 20 лет.

Но чем чаще приглашать на наш хоккей в роли почетных гостей таких людей деградации, как Бузова, тем больше в нашем хоккее будет вырастать Задоровых, этих Иванов, не помнящих родства, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился