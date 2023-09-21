Быков о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Сравнивать невозможно и неправильно. Это неэтично»

Теги Северсталь СКА Вячеслав Быков КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков назвал неэтичным сравнение победы СКА и прорыв блокады Ленинграда.

СКА обыграл «Северсталь» (4:1) и прервал серию из пяти поражений подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Понимаю, что хоккей – это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно.

Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа.

Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать. Это просто неэтично», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости

24 комментария

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Иван Иванов
А как там слово дисквалификация поживает?
+18
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+18
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Rodgeras
Он назвал Северсталь фашистами...
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Bratsk Bruins
Жаль блокадников почти не осталось и не слышат это...
+12
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Леван Мкртчян
Ответ Иван Иванов
А как там слово дисквалификация поживает?
Это будет прорыв сродни Курской дуге для российского хоккея
+12
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андрэ
Эххх Рома... если бы знал хоть. чуть чуть историю своей родины, ты бы сказал, что прорвали Линию Маннергейма )
+8
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mushur
Вот это был Тренер с большой буквы. И со сборной выигрывал ЧМ не раз, Салават к первому кубку привёл, и в СКА за один сезон привёл команду к её первому КГ. Ротенберг по сравнению с Быковым это даже меньше чем 0, это уже отрицательная форма. Он недостоин носить даже табличку и.о главного тренера, не говоря уж о самом гт. Позор. Коренной ленинградец...
P.S конечно Быков не будет матом поливать его, он всё-таки официальное лицо, пусть и бывшее
+6
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+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Неэтично?!? Это ******, а не неэтично!!! Блокадник бы в порошок стер вротенберга за эти слова
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Люсия Федосова
Ротенберг кажется потерял чувство стыда .Сравнивать такие вещи просто кощунство.Вообще мужик с баблом просто потерял чувство стыда и совесть .Да корни финна срама не имеют
+4
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Donbass
Ого, даже швейцарский агент пожурил Йозе!))
+3
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fil_spb
Все верно, Быков дело говорит. А Ротенбергу надо прикрутить свой фонтан.
+2
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LechK1nG
Ну Ротенбергу после таких заявлени впору взять корейское имя Кон Чен Ый.
+2
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Sever12
про какое этично и не этично, он помешан на всевластие....
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Руслан Х
Где прав,там прав.🤷🏻‍♂️
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Kasztelan
Ну, Бастрыкин, давай возбуждайся
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Ми Ша
Очень много в стране неучей и невежд во власти
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Wladimir Petrovich (port4704)
Язык отрезать этому парню.
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Ебздрогыч
Это не неэтично, это ###### какой-то!
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Михаил Опякин
Рома, лови. Прорыв полной блокады правой ножки пучка Гиса. Используй эту фразу и не позорься.
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Penarol
К финнов на Блокаду взгляд с другой стороны.
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Огюст
Кабы я не любил хоккей ,так как и сам в него играл ,то и не знал бы , кто такой Роман Ротерберг и слова бы о нём не сказал , а теперь приходиться : Языком он "метёт ",как метлой машет ! Правильно сказал Мэтр хоккея - Вячеслав Быков : надо иногда думать что говоришь !
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Dinamik1
А рома типо Жуков?
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Basil Poliduris
Ответ Rodgeras
Он назвал Северсталь фашистами...
Кстати да
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PEREGRINATOR
Ответ Rodgeras
Он назвал Северсталь фашистами...
Почему фашистами-то?
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