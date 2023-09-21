Быков о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Сравнивать невозможно и неправильно. Это неэтично»

Вячеслав Быков назвал неэтичным сравнение победы СКА и прорыв блокады Ленинграда.

СКА обыграл « » (4:1) и прервал серию из пяти поражений подряд в Фонбет чемпионате .

После игры главный тренер петербуржцев заявил: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Понимаю, что хоккей – это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно.

Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа.

Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать. Это просто неэтично», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

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