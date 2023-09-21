Быков о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Сравнивать невозможно и неправильно. Это неэтично»
Вячеслав Быков назвал неэтичным сравнение победы СКА и прорыв блокады Ленинграда.
СКА обыграл «Северсталь» (4:1) и прервал серию из пяти поражений подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».
«Понимаю, что хоккей – это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно.
Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа.
Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать. Это просто неэтично», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости
P.S конечно Быков не будет матом поливать его, он всё-таки официальное лицо, пусть и бывшее