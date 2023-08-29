Александр Кожевников: «Ротенберг живет командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. В хоккее он разбирается»

Александр Кожевников высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.

– при довольно нестабилен, особенно в плей-офф. Перед началом сезона некоторые эксперты говорили о том, что именно в Петербурге будет первая отставка, вы разделяете их мнение?

– Видно, что Ротенберг живет своей командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. Трудно, конечно, сказать, что он выдающийся наставник, но хороший. В хоккее он разбирается, он фанат. Посмотрим.

Они собрали неплохую команду по именам. Гальченюка взяли в усиление. Посмотрим, что будет, но они будут претендовать на самые высокие места, это 100%, – заявил двукратный олимпийский чемпион .