Александр Кожевников: «Ротенберг живет командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. В хоккее он разбирается»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.

 – СКА при Ротенберге довольно нестабилен, особенно в плей-офф. Перед началом сезона некоторые эксперты говорили о том, что именно в Петербурге будет первая отставка, вы разделяете их мнение?

– Видно, что Ротенберг живет своей командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. Трудно, конечно, сказать, что он выдающийся наставник, но хороший. В хоккее он разбирается, он фанат. Посмотрим.

Они собрали неплохую команду по именам. Гальченюка взяли в усиление. Посмотрим, что будет, но они будут претендовать на самые высокие места, это 100%, – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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9 комментариев

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Mechel**
Так он больше ни в чем не разбирается. А тут клуб его игрушка. Вокруг много специалистов. Можно прыгать на скамейке.
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Вячеслав Лобачев
а ты риммингом живёшь бесконечным)))
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snipe
«Главное вовремя подлизывать поп…ц!»
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Егор Логвинов
Разбирается он…Может быть ещё «мэтром» назовёшь? Или «легендой». Побольше подлижи, Александр Викторович
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Wayne Gretzky 99
Тысяч 10 ему присылают раз в два месяца за подобное.
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catcher69
КБ ньюс...
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Oleg Olegov
Шикарный тренер и менеджер со своей системой, который по окончании домашнего предсезонного турнира перед стартом сезона подписывает игрока уровня первого звена, после чего возникает вопрос Что будет со всей системой игры, составом звеньев, айстаймом, психологией игроков, и потолком зарплат если вы подписываете звезду НХЛ за неделю до старта сезона?
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Jeff Lebowski
Ротенберг живёт с командой
Как с гаремом падишах.
Талант Ромы многогранный,
Не пошлёшь так просто... в лес.
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Oleg_MC
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почему ротенберг не может возлавить зенит наконец. надоел уже этот безусастный манекен симак
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