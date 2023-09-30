Николишин о 0:6 от «Динамо»: «Счет не совсем по игре, «Авангард» навязал борьбу. Нужно остыть, тогда придет понимание, что дальше»

Иван Николишин высказался о поражении «Авангарда» от «Динамо» (0:6).

Для омичей эта неудача стала четвертой подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Считаю, что счет был не совсем по игре. Мы навязали « » борьбу, поэтому счет не отображает полной картины матча. Но надо признать, что соперник оказался сильнее, реализовал свои моменты.

– Уже через день вам предстоит сыграть против «Куньлуня». На что будете делать акцент в подготовке к этому матчу?

– Игра только закончилась, не хочется ничего говорить сгоряча. Нам нужно остыть, тогда придет понимание, что делать дальше. Как и в любой другой игре, выйдем играть на победу, будем выкладываться на 100, или даже 110 процентов.

– На трибунах было много болельщиков « », чувствовалось их присутствие?

– Хочется сказать болельщикам спасибо за их поддержку. Весь матч их было хорошо слышно. Мы понимаем, что не имеем права так проигрывать. Болельщики, приходите, поддерживайте нас, мы будем стараться оправдывать ваше доверие, – сказал форвард омичей.