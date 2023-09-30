Николишин о 0:6 от «Динамо»: «Счет не совсем по игре, «Авангард» навязал борьбу. Нужно остыть, тогда придет понимание, что дальше»

Теги Авангард болельщики КХЛ Динамо Иван Николишин Матч ТВ Хоккей

Иван Николишин высказался о поражении «Авангарда» от «Динамо» (0:6).

Для омичей эта неудача стала четвертой подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Считаю, что счет был не совсем по игре. Мы навязали «Динамо» борьбу, поэтому счет не отображает полной картины матча. Но надо признать, что соперник оказался сильнее, реализовал свои моменты.

– Уже через день вам предстоит сыграть против «Куньлуня». На что будете делать акцент в подготовке к этому матчу?

– Игра только закончилась, не хочется ничего говорить сгоряча. Нам нужно остыть, тогда придет понимание, что делать дальше. Как и в любой другой игре, выйдем играть на победу, будем выкладываться на 100, или даже 110 процентов.

– На трибунах было много болельщиков «Авангарда», чувствовалось их присутствие?

– Хочется сказать болельщикам спасибо за их поддержку. Весь матч их было хорошо слышно. Мы понимаем, что не имеем права так проигрывать. Болельщики, приходите, поддерживайте нас, мы будем стараться оправдывать ваше доверие, – сказал форвард омичей. 

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2 комментария

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Ыжык
Счёт абсолютно по игре. Именно в эту игру вы играете с начала сезона.
+3
0
+3
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Machine Head
Иван, пишу даже не как болельщик Динамо , а просто любитель хоккея. Сыграли вы откровенно слабо . Были моменты , когда два игрока Динамо просто топтали ваш пятак в окружении пяти человек. Может в первом периоде у вас что -то получалось , но своими удалениями вы своими руками сами сломали свою игру. А Динамо мастеровитая команда легко воспользовалась такими подарками. Так что никакого боя вы не дали .
+3
-1
+2
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