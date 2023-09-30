Джиошвили об ударе в голову от Чистякова: «Не увидел ничего криминального. Попал он хорошо, я немного поплыл. Нокаута вроде не было»
Максим Джиошвили сказал, что не видит проблемы в ударе от Семена Чистякова.
В пятницу «Динамо» разгромило «Авангард» (6:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде Чистяков ударил Джиошвили локтем в голову, за что получил малый штраф.
«Нормальный удар, я ничего не говорю. Еще надо пересмотреть, но я ничего криминального не увидел. Попал он хорошо.
Я немного поплыл, потом резко встал - вроде все нормально. Нокаута, наверное, не было», – сказал форвард бело-голубых, через 3 минуты забросивший шайбу в ворота омичей.
Комментарии