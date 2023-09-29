Вратарь «Металлурга» Загидулин сделал шатаут, отразив 28 бросков в матче с «Салаватом»
Вратарь Артем Загидулин помог «Металлургу» победить «Салават Юлаев» (1:0).
28-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это первый шатаут Загидулина в нынешнем сезоне.
Для «Металлурга» эта победа стала первой в четырех последних матчах.
Видать получили люлей за дисциплину и сегодня не удалились ни разу)
Дронов!!! Поменяйте его на Корастелева!!! Те шайбы, которые он забивает, не перекрывают его ошибок и глупых решений!
Лучше сделай две пятёрки ударные.В прошлом году ито команда сильней смотрелась.
Держитесь щас вас скоро лада рвать будет.)))