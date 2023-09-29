Вратарь «Металлурга» Загидулин сделал шатаут, отразив 28 бросков в матче с «Салаватом»

Вратарь Артем Загидулин помог «Металлургу» победить «Салават Юлаев» (1:0).

28-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Загидулина в нынешнем сезоне.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в четырех последних матчах.