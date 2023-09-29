Вратарь «Металлурга» Загидулин сделал шатаут, отразив 28 бросков в матче с «Салаватом»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Артем Загидулин Хоккей

Вратарь Артем Загидулин помог «Металлургу» победить «Салават Юлаев» (1:0).

28-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Загидулина в нынешнем сезоне.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в четырех последних матчах.

 

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3 комментария

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Stepan Moris
Ну наконец то!!! Хорошая игра Металлурга, за исключением реализации.Кто-нибудь научите их бросать мимо вратаря!
Видать получили люлей за дисциплину и сегодня не удалились ни разу)
Дронов!!! Поменяйте его на Корастелева!!! Те шайбы, которые он забивает, не перекрывают его ошибок и глупых решений!
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Фёдор Кузнецов
В концовке у него было много работы, по матчу Салават почти не бросал
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v.
Козлов ты дее...что все пятёрки разбил,в каждую по игроку хорошему,а помогать им не кому.
Лучше сделай две пятёрки ударные.В прошлом году ито команда сильней смотрелась.
Держитесь щас вас скоро лада рвать будет.)))
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