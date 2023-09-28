Юрий Новиков: «Хоккеисты недопустимо долго находятся на самоподготовке. Все это наносит ущерб советской системе круглогодичной подготовки»

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Юрий Новиков подверг критике самостоятельную подготовку хоккеистов к сезону.

«Я уже говорил, что мы в феврале заканчиваем чемпионат. Половина команд расходится по отпускам и занимается самоподготовкой.

Я еще застал советскую школу и помню, как мы заканчивали работать в мае, уходили в отпуск на месяц-полтора, а потом опять собирались и начинали круглогодичную подготовку.

У нас пропал круглогодичный тренировочный процесс. И еще был переходный период, когда после финиша чемпионата команды легко тренировались: бегали, прыгали и играли в футбол.

Это был восстановительно-оздоровительный период, который тоже очень важен после конца сезона. Его сейчас практически нет из-за окончания контрактов.

Надо пересматривать юридическую систему, если мы хотим что-то подтянуть. Сегодня игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке и предоставлены сами себе.

Они сами тренируются. Я не говорю, что они плохо занимаются, но тренировка под руководством тренера – это совсем другое.

Есть вопросы текучки. Постоянно меняются составы, нестыковки по контрактам.

Все это наносит ущерб советской системе круглогодичной подготовки, которой мы всегда гордились. Весь советский спорт на ней держался.

Это был наш самый сильный конек, благодаря которому мы стали многократными чемпионами мира по хоккею. Круглогодичного процесса никто из иностранцев не выдерживал, поэтому мы всех и опередили.

Наша беда не в увеличении количества матчей, а в разрушении системы тренировок, которая позволяла бы игроку грамотно готовиться», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

17 комментариев

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цэсемьэр
и ведь такие «заслуженные» специалисты у нас во всех сферах🤦🏻‍♂️
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memphis
Старческий бред.
Если хокк не способен самостоятельно подготовиться к сезону и добиться прогресса в игре - он не заслуживает таких серьезных денег, которые ему платят.
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Jeff Lebowski
Яйца спортсмену зажми в тиски
По лучшей советской системе,
Чтоб не блудил и не пил от тоски
И всегда оставался в теме.
+12
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Ми Ша
Вы что там, все сума посходили с ностальгией по совку? Вам бы старому поколению посадить всех на цепь,заткнуть рот и несменяемо руководить командой. В НХЛ повтори свой бред, покрутят пальцем у виска
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Maxim Shumov
В казарму на 11 месяцев в году, по лучшей системе💪🏻

А если серьезно - деда пора везти к психиатру и выписывать транквилизаторы
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Евгений - 79
Они профессионалы. А колхоз когда всех под одну Гребенку сейчас не выглядит наиболее эффективным методом.
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Матроскин52
Посмотрите на Торпедо, уважаемый эксперт! Это самоподготовка хоккеистов, они профи и получают за свою работу зарплату! Не лучше ли чемпионат играть до мая, а не думать о мифических ЧМ… Надо играть для своих зрителей, просто играть…
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цэсемьэр
Ответ Геннадий
Ну , тогда сиди и не мечтай ни о каких титулах чемпионов мира и олимпийских игр . Я уже одного такого отослал посмотреть , сколько было завоевано титулов сборной тогда , при советской системе и сейчас при "самозанятой" . Привыкли , """ , к тепличным условиям и хотите что-то серьезное выиграть . Такого не бывает , а сейчас тем более .
финны со шведами не дадут соврать, точно-точно не бывает😆
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Jeff Lebowski
Ответ Венер Кучербаев
Маяковский одобрительно кивает головой и ставит тебе лайк!
Маяковский забрался на Лилю Брик,
Жёлтой кофтой прикрыв себе жопу.
Так роман между ними возник,
И муж Лили повёз их в Европу.
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Давай Так
Что-то на советском.
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Зара Рудова
Старику стало обидно, что они отдыхали 1.5 месяца
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zho3716
Ушло то время
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GoaScienide
Безумные пенсионеры , дайте уже дорогу молодым, без вас разберутся как готовиться , мир ушел далеко вперёд , все изменилось . теперь людям не надо 11 месяцев 24/7 тренироваться , тренировки изменились , советского хоккея больше нет, очнитесь уже !!!!! Чего нашему хоккею не хватает , так это равных возможностей для всех клубов , без базовых клубов и прочей чепухи . Где наконец то Амур/Торпедо/Челябинск и тд... станет чемпионом , где будет непредсказуемый финал конференции , а не Ска ЦСКА 700 лет подряд .
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Tosha NeoN
Ответ цэсемьэр
и ведь такие «заслуженные» специалисты у нас во всех сферах🤦🏻‍♂️
Засуженные алкашисты
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Венер Кучербаев
Ответ Jeff Lebowski
Яйца спортсмену зажми в тиски По лучшей советской системе, Чтоб не блудил и не пил от тоски И всегда оставался в теме.
Маяковский одобрительно кивает головой и ставит тебе лайк!
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