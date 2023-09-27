Гатиятулин после 3:5 от «Салавата»: «Ошибки привели к пропущенным голам. Каждому игроку нужно концентрироваться и отвечать за свои решения»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Четвертый матч на выезде: было видно, что нам не хватало свежести и движения. Тем не менее возможности были, да и собственные ошибки привели к пропущенным голам.

Почему не получилась игра в большинстве? Нужно принимать правильные решения. Я уже говорил, повторюсь, что каждому игроку нужно концентрироваться и отвечать за свои решения, которые он принимает.

Мы нашли подход к : он сегодня забросил шайбу. Мы Виктора знаем, знаем его сильные стороны. Завели в бригаду большинства, он хорошо в ней играет. То, что тренировали, на чем акцентировали внимание – это сработало», – сказал главный тренер « » .

«Трактор» отыгрался с 1:3, но проиграл «Салавату»