Гатиятулин после 3:5 от «Салавата»: «Ошибки привели к пропущенным голам. Каждому игроку нужно концентрироваться и отвечать за свои решения»

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Виктор Антипин Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Четвертый матч на выезде: было видно, что нам не хватало свежести и движения. Тем не менее возможности были, да и собственные ошибки привели к пропущенным голам.

Почему не получилась игра в большинстве? Нужно принимать правильные решения. Я уже говорил, повторюсь, что каждому игроку нужно концентрироваться и отвечать за свои решения, которые он принимает.

Мы нашли подход к Антипину: он сегодня забросил шайбу. Мы Виктора знаем, знаем его сильные стороны. Завели в бригаду большинства, он хорошо в ней играет. То, что тренировали, на чем акцентировали внимание – это сработало», – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

«Трактор» отыгрался с 1:3, но проиграл «Салавату»

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2 комментария

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fedorksv1961@icloud.com
Давай наверно пиши на увольнение, надоела такая унылая игра!
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leda53
Ответ fedorksv1961@icloud.com
Давай наверно пиши на увольнение, надоела такая унылая игра!
На что он ответит: я даю указание не играть уныло. Но игроки не концентрируются и не отвечают за свои решения. Вот Антипов сегодня сконцентрировался и забросил шайбу.
Типичная сказка про белого бычка. Где сам АГ ошибся, он не говорит никогда.
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