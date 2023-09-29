Шевченко о «Металлурге»: «В команде зреет недовольство, в Деа разочаровались. На Разина уже смотрят подозрительно – что ты кричишь?»

Алексей Шевченко сообщил, что обстановка в «Металлурге» не является стабильной.

В выездном турне команда под руководством Андрея Разина потерпела 3 поражения подряд (2 из них – по буллитам).

С 17 очками в 12 играх магнитогорцы лидируют в таблице Восточной конференции.

«Я побывал в Мытищах с « ». Есть проблема, и она очень серьезная. до сих пор не понял, чем «Северсталь» отличается от «Металлурга». Он еще это не осознал, не привык и какие-то решения принимает так, как принимал в «Северстали».

Этот знаменитый крик в раздевалке после игры с «Куньлунем» – так можно было можно было кричать в «Северстали». Но в «Металлурге», прежде чем кричать, ты должен выиграть как тренер – Кубок Стэнли, быть в финале Кубка Гагарина. В «Металлурге» уже смотрят подозрительно – что ты кричишь? Я не ставлю крест на Разине, он адаптируется, ему должны помочь, объяснить, и он сам должен осознать, но пока он ведет себя как тренер «Северстали» – это плохо.

В команде зреет недовольство. Там идет так называемая ротация. Не все игроки ротируются. Кому-то ошибки прощают, а кому-то – нет. По другой версии, говорят, что Разин ограничен в выборе. Он, может, и убрал бы Пресса и Михайлиса, но ему говорят: эти игроки получают большие деньги, надо их ставить. Две разные версии, полученные из одного клуба, говорят о том, что не все в порядке внутри команды.

Они в Деа (1+2 в 11 играх – прим. Sports.ru) разочаровались. Его не поставили [на матч с «Куньлунем»]. Официально – из-за травмы. Но никакой травмы нет. Его не поставили, потому что он не тянет. Что теперь делать с Деа? Отправлять обратно в Америку, оставлять, давать шанс? Или лучше молодым? Но у него контракт. Все запутано», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» в эфире шоу «Это хоккей, брат! Light».