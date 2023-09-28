Игнатьев о 3:2 с «Металлургом»: «Куньлунь» немного отдохнул, поэтому было движение. Наконец-то выиграли 3-й период»

Виктор Игнатьев оценил победу «Куньлуня» над «Металлургом» (3:2 Б) в КХЛ.

«По игре было видно, что мы немного отдохнули. Если б мы сыграли с « » в том состоянии, в котором находились в Тольятти, то счет был бы абсолютно другим. Мы немного отдохнули, поэтому было движение. На фоне быстрых соперников мы выглядели неплохо.

К сожалению, опять пропустили два гола. Какое-то непонятное кредо: пропускать два гола в первом периоде, а потом пытаться всеми силами отыгрываться. Очень рад, что нам это удалось.

Наконец-то мы выиграли третий период. По движению и желанию третий период был неплохой. Дальше могли проиграть в овертайме из-за удаления. Но меньшинство в очередной раз сработало феноменально. Да, пропустили гол в первом периоде, но если взять игру в целом и в овертайме, все ребята – большие молодцы.

Импульсом к возвращению в игру стал гол Йипа. Как это и бывает, в конце матча одна команда начинает играть с оглядкой на счет. А другая — чувствует возможность зацепить матч. Так все и получается», – сказал главный тренер « ».