Кожевников о Мирошниченко: «Овечкин уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом. Ванька – хороший парень, должен себя проявить»
Александр Кожевников оценил игру Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».
В предсезонном матче против «Детройта» (4:3) форвард сделал 2 передачи и был признан 2-й звездой.
«Хорошее начало для Ивана. Мирошниченко – талантливый парень: скорость есть, техника есть. Пожелаю ему развиваться и продолжать в том же духе.
Его поддерживает Александр Овечкин. Уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом.
Санька лет через пять работу себе нашел – будет переводчиком у Мирошниченко, если тот язык не выучит.
Ванька – хороший парень, должен себя проявить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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