Александр Кожевников оценил игру Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».

В предсезонном матче против «Детройта» (4:3) форвард сделал 2 передачи и был признан 2-й звездой.

«Хорошее начало для . Мирошниченко – талантливый парень: скорость есть, техника есть. Пожелаю ему развиваться и продолжать в том же духе.

Его поддерживает . Уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом.

Санька лет через пять работу себе нашел – будет переводчиком у Мирошниченко, если тот язык не выучит.

Ванька – хороший парень, должен себя проявить», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

«Боже, как я стар». Овечкин выступил переводчиком у звездного юниора