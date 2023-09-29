Кожевников о Мирошниченко: «Овечкин уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом. Ванька – хороший парень, должен себя проявить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Иван Мирошниченко Хоккей

Александр Кожевников оценил игру Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».

В предсезонном матче против «Детройта» (4:3) форвард сделал 2 передачи и был признан 2-й звездой.

«Хорошее начало для Ивана. Мирошниченко – талантливый парень: скорость есть, техника есть. Пожелаю ему развиваться и продолжать в том же духе.

Его поддерживает Александр Овечкин. Уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом.

Санька лет через пять работу себе нашел – будет переводчиком у Мирошниченко, если тот язык не выучит.

Ванька – хороший парень, должен себя проявить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

«Боже, как я стар». Овечкин выступил переводчиком у звездного юниора

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2 комментария

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Maxim Shumov
Хороший парень - должен себя проявить. Как это связано?)
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Said Saidov
Согласен полностью. 👍🏻
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