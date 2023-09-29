«Боже, как я стар!» Овечкин о том, что Мирошниченко родился в год его драфта. Он переводил слова Ивана после предсезонного матча

Теги выставочные матчи Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ахахаха Иван Мирошниченко Хоккей

Александр Овечкин был переводчиком Мирошниченко после его дебюта за «Вашингтон» .

19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой. 

Капитан «столичных» Александр Овечкин после игры помог Ивану пообщаться с журналистами. 

«Рад играть с такими людьми, которых раньше видел только по телевизору.

Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился [в 2004 году]. Для меня это было очень воодушевляюще», – сказал Мирошниченко. 

Когда Овечкин передавал его слова про драфт и год рождения журналистам, то прибавил от себя: «Боже, как я стар!» После этого все рассмеялись. 

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3 комментария

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Rodgeras
Суперстар!
+7
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Павел павел
Ови такой-Эх стар я стал. да очень стар.не просто стар а Супер СТАРР)))
+3
-2
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