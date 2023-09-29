«Боже, как я стар!» Овечкин о том, что Мирошниченко родился в год его драфта. Он переводил слова Ивана после предсезонного матча

Александр Овечкин был переводчиком Мирошниченко после его дебюта за «Вашингтон» .

19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой.

Капитан «столичных» после игры помог пообщаться с журналистами.

«Рад играть с такими людьми, которых раньше видел только по телевизору.

Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился [в 2004 году]. Для меня это было очень воодушевляюще», – сказал Мирошниченко.

Когда Овечкин передавал его слова про драфт и год рождения журналистам, то прибавил от себя: «Боже, как я стар!» После этого все рассмеялись.

ВИДЕО