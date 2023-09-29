Овечкин о Мирошниченко в 1-м матче за «Вашингтон»: «Он провел хорошую игру. Для них с Кристаллом важно сыграть с ветеранами»

Теги выставочные матчи Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Иван Мирошниченко Эндрю Кристалл Хоккей

Александр Овечкин оценил дебют Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».

19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой.

«Пытался помочь ему забить, но не получилось. У него были моменты, он сделал 2 передачи. 

В первом периоде были эмоции, потом он осознал, что происходит, и провел хорошую игру. 

Приятно видеть, что он и Эндрю Кристалл хорошо готовы к лагерю. Для них очень важно сыграть вместе с ветеранами – со мной, Бэкстремом, Оши. Это хороший урок», – сказал капитан «Вашингтона». 

«Боже, как я стар!» Овечкин о том, что Мирошниченко родился в год его драфта. Он переводил слова Ивана после предсезонного матча

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1 комментарий

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Андрей Корбут
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Вы только представьте себе тройку Мирошнеченко - Кузнецов - Мичков + Овечкин и Орлов с ними в бригаде большинства. ААААА!! Это же новая русская пятерка. Могла бы быть.
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