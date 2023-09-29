Овечкин о Мирошниченко в 1-м матче за «Вашингтон»: «Он провел хорошую игру. Для них с Кристаллом важно сыграть с ветеранами»
Александр Овечкин оценил дебют Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».
19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой.
«Пытался помочь ему забить, но не получилось. У него были моменты, он сделал 2 передачи.
В первом периоде были эмоции, потом он осознал, что происходит, и провел хорошую игру.
Приятно видеть, что он и Эндрю Кристалл хорошо готовы к лагерю. Для них очень важно сыграть вместе с ветеранами – со мной, Бэкстремом, Оши. Это хороший урок», – сказал капитан «Вашингтона».
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