Овечкин о Мирошниченко в 1-м матче за «Вашингтон»: «Он провел хорошую игру. Для них с Кристаллом важно сыграть с ветеранами»

Александр Овечкин оценил дебют Ивана Мирошниченко за «Вашингтон».

19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой.

«Пытался помочь ему забить, но не получилось. У него были моменты, он сделал 2 передачи.

В первом периоде были эмоции, потом он осознал, что происходит, и провел хорошую игру.

Приятно видеть, что он и Эндрю Кристалл хорошо готовы к лагерю. Для них очень важно сыграть вместе с ветеранами – со мной, Бэкстремом, Оши. Это хороший урок», – сказал капитан « ».

«Боже, как я стар!» Овечкин о том, что Мирошниченко родился в год его драфта. Он переводил слова Ивана после предсезонного матча