Овечкин о том, что Мирошниченко ужинал у него дома: «Я был в таком же положении. Ребята помогали мне в первый год, я никогда этого не забуду»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Александр Овечкин рассказал, как помогает Ивану Мирошниченко с адаптацией в НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» сообщил, что недавно 19-летний форвард ужинал у него дома. Овечкин надеется, что в будущем эта традиция продолжится.

«Я был в таком же положении, когда ребята помогали мне в мой первый год, и я никогда этого не забуду.

Я надеюсь, что когда эти парни станут старше и сюда придут молодые ребята, они тоже будут им помогать», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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8 комментариев

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Bashibuzuck
Правильно, нужно помогать друг другу, мы ж не чужие
+13
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Евгений Исаев
Молодец, Александр!!!
+6
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Виктор Пьянков
Как мне кажется, Овечкин для его развития сделает больше, чем тренеры в Авангарде, а что Иван боец, мы уже знаем
+4
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Сергей Бакин
Накормит и обучит )) молодцы парни
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