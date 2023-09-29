Овечкин о том, что Мирошниченко ужинал у него дома: «Я был в таком же положении. Ребята помогали мне в первый год, я никогда этого не забуду»

Александр Овечкин рассказал, как помогает Ивану Мирошниченко с адаптацией в НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» сообщил, что недавно 19-летний форвард ужинал у него дома. Овечкин надеется, что в будущем эта традиция продолжится.

«Я был в таком же положении, когда ребята помогали мне в мой первый год, и я никогда этого не забуду.

Я надеюсь, что когда эти парни станут старше и сюда придут молодые ребята, они тоже будут им помогать», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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