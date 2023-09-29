Алексей Емелин: «Помощь от Овечкина и Кузнецова хорошо повлияет на карьеру Мирошниченко в НХЛ. С ним рядом опытные ребята, это будет большим плюсом»

Теги Вашингтон Алексей Емелин Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Иван Мирошниченко Хоккей

Алексей Емелин оценил игру Ивана Мирошниченко в предсезонном матче «Вашингтона».

В игре против «Детройта» (4:3) форвард сделал 2 передачи и был признан 2-й звездой

«Могу сказать, что Иван показал отличный дебют, набрал очки, хорошую статистику. Теперь ему надо закрепиться в составе, почувствовать игру, это совершенно другой хоккей.

Я думаю, что он сможет раскрыть весь свой потенциал. По одной игре тяжело судить, но по следующим предсезонным матчам будет видно, как он будет выступать.

Я считаю, что помощь от Овечкина и Кузнецова хорошо повлияет на его карьеру в НХЛ. С ним рядом опытные ребята, которые уже многое видели и выиграли, для него это будет большим плюсом», – сказал чемпион мира Алексей Емелин.

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