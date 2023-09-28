Владимир Юрзинов: «Овечкин заслуживает уважения за то, что всегда хорошо говорит о стране. Для меня, как человека, начавшего работать в сборной СССР в 1974-м, это очень важно»

Теги Вашингтон Владимир Юрзинов Александр Овечкин НХЛ сборная СССР Политика Хоккей

Владимир Юрзинов поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина.

«Овечкин – это игрок со сложившимся стилем, своей хоккейной породой. Не надо его сейчас переделывать и заставлять играть в обороне.

Говорить о том, что он вредит команде, не отрабатывая в защите, – странно, каждый должен выполнять на льду свою функцию. Со своей ролью Александр прекрасно справляется.

Вряд ли кто-то из болельщиков «Вашингтона» скажет, что вреда от Овечкина больше, чем пользы. Он много забивает и влияет на команду по всем фронтам.

А еще он заслуживает большого уважения за то, что всегда хорошо говорит о своей стране. Для меня, как для человека, который начал работать в сборной Советского Союза еще в 1974 году, это очень важно», – сказал заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов.

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5 комментариев

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lezhik
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать.
+5
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+3
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ТимТалер
Он столько сделал для российского хоккея ) Без вопросов )
+1
-1
0
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Константин Алабин
Овечкин человечище.
0
0
0
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